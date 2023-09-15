Сейчас три ТЦ были закрыты, а на их территории обустраивают производство.

В столице Удмуртии Ижевске (РФ) торговые центры превращают в заводы с производства дронов. В частности, один ТЦ выкупила дочерняя структура концерна Калашников, а еще два - компания Аэроскан, которая занимается внедрением беспилотных авиационных систем для бизнеса.

Об этом пишет российское оппозиционное издание The Insider со ссылкой на информацию общественного движения "Удмуртия против коррупции". Отмечается, что в Ижевске закрывают торгово-развлекательный комплекс "Столица" и ТЦ "Италамас", которые расположены рядом.

В то же время в ТЦ "Новый дом" разместилось Научно-производственное объединение "Ижевские беспилотные системы" (ИжБС), которое является дочерней структурой концерна Калашников. В сентябре они объявили о наборе конструкторов, технологов и рабочих.

Видео дня

На странице "ИжБС" в российской соцсети "ВКонтакте" рассказывается о разработке предприятия – беспилотник "Гранат-4".

Производство БПЛА в РФ

Еще в августе газета The Washington Post писала, что Россия стремится к 2025 году изготовить на заводе в "Алабуге" (особая экономическая зона Республики Татарстан) 6 тысяч ударных беспилотников.

При этом, по данным ГУР, Россия уже собирает "Шахеды" на своей территории и планирует наращивать производство.

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