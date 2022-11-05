По его мнению, атмосфера гражданской войны между вооруженными отрядами элиты в России нагнетается уже сейчас.

Падение Херсона и ответные атаки по российским городам ракетами ATACMS кардинально изменят политическую ситуацию в России, где уже началась борьба за власть.

Политолог Андрей Пионтковский в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что сейчас ситуация в РФ обостряется из-за противостояния Путина и генералов.

"Мы видим атаки Кадырова и Пригожина на российских генералов. Путин спустил этих собак, чтобы в общественном сознании вину за поражения под Киевом и Харьковом переложить на военных. Полная аналогия с гитлеровскими временами! Путин спустил нарочно этих псов, чтобы они убеждали народ в том, что виноваты генералы. Но псы уже выросли в больших волков, которые показывают клыки самому Путину", - пояснил Пионтковский.

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По его мнению, в России началась борьба не за то, как одержать победу над Украиной, а за то, как удержать власть и собственность в стране после поражения.

"В России уже идет борьба, как захватить власть в стране, которая потерпит поражение. Об этом думают не только Пригожин с Кадыровым. То есть атмосфера гражданской войны между вооруженными отрядами элиты нагнетается уже сейчас. А освобождение Херсона станет триггером конфликта", - подытожил эксперт.

Ситуация в окружении Путина

Российские и западные аналитики заметили раскол, который образовался между Пригожиным, который смог сформировать свои частные войска, и военными чиновниками из Генштаба и Минобороны РФ.

По мнению специалистов Института изучения войны, Пригожин сейчас пытается создать себе репутацию блестящего командующего, формируя "электорат" среди ультраправых граждан России, на фоне неудач регулярных войск ВС РФ.

Российский политолог Дмитрий Орешкин также убежден, что приближенные к Путину уже между собой грызутся и делят власть.

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