Там проводят ремонт вентиляции, гидроизоляцию, замену дверей, установку воздушного фильтра и освещения.

Кремль приказал провести проверки и ремонт бомбоубежищ по всей России. Местные власти начали тратить сотни миллионов рублей, чтоб сделать пригодными для использования бункеры и укрепленные подвалы, которые десятилетиями были законсервированы.

Об этом The Moscow Times рассказали несколько действующих и бывших чиновников. Так, власти Краснодарского края потратят на ремонт бомбоубежищ более 6 млн рублей, Нижнего Новгорода — 50 млн рублей, Рязани — 1 млн.

В то же время власти Казани пожаловались, что около 30% городских бомбоубежищ непригодны для размещения людей. Теперь там проверяют возможность использовать городское метро в качестве укрытия. Приказ о модернизации бомбоубежищ подтвердил и высокопоставленный чиновник администрации одного из дальневосточных регионов России, — более чем в 7000 км от линии фронта.

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"Они (бомбоубежища - УНИАН) после распада Советского Союза были никому не нужны. Но теперь, из-за ситуации на передовой, Кремль приказал во всем разобраться", — сказал чиновник в одном из западных регионов России.

На портале госзакупок России появились сотни тендеров на модернизацию бомбоубежищ в регионах по всей стране. Контракты включают ремонт вентиляции, гидроизоляцию, замену дверей, установку воздушного фильтра и освещения.

По мнению одного из экс-чиновников, интерес государства к бомбоубежищам связан с усилением страха перед ядерной войной после приказа Путина привести российские ядерные силы в "высокую боевую готовность".

Подготовка бомбоубежищ в России

В октябре 2022 года генерал и экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж заявил, что в России активно готовят бомбоубежища. В Москве начали "облагораживать" укрытия с октября, а в Сочи начали подготовку еще весной.

По данным российских СМИ, в подземных паркингах столицы России, обустраивают спальные места, устанавливают обогреватели и аптечки. Паркинги планируют использовать как бомбоубежища.

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