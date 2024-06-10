ФСБ и Следственный комитет создали специальную следственную группу для искоренения коррупции в армии, и вероятны новые аресты.

Российская война с Украиной оказаласься мощной антикоррупционной инициативой - по крайней мере для Министерства обороны. Об этом пишет издание The Washington Post.

Долгие годы Россия терпела разгул коррупции в армии и Министерстве обороны. Но чтобы быть уверенным, что растущие расходы страны на военные нужды и безопасность приведут к увеличению количества солдат, оружия и другой техники на передовой, Кремль внезапно начал агрессивные репрессии - чистку чиновников, ведущих роскошный образ жизни или критикующих командование.

В прошлом месяце Владимир Путин назначил на место Шойгу бывшего министра экономического развития Андрея Белоусова, которому поручил использовать растущий оборонный бюджет страны "экономно, но эффективно".

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Однако, что еще более важно, с апреля были арестованы пять высокопоставленных чиновников, включая заместителя министра обороны, поскольку Кремль дает понять, что в военное время не потерпит ни излишеств, ни нелояльности.

ФСБ и Следственный комитет создали специальную следственную группу для искоренения коррупции в армии, и, по данным газеты "Коммерсантъ", вероятны новые аресты.

Хотя в последнее время Путин делает упор на борьбу с коррупцией, аналитики не видят принципиальных изменений в клептократических тенденциях его режима, включая покровительство Кремля кругу преданных олигархов и сотрудников спецслужб.

Коррупция на высшем уровне присуща России и используется как средство политического контроля, считает военный аналитик Европейского совета по международным отношениям Кирилл Шамиев. Он написал доклад, в котором проанализировал причины неудачи неоднократных попыток реформировать российскую армию.

"Когда кого-то нужно убрать, почти всегда можно использовать коррупцию и сказать, что этот человек совершил преступление и его нужно посадить в тюрьму", - говорит Шамиев.

Назначение Шойгу на новую руководящую должность подчеркнуло, что Путин придает большое значение лояльности. Кирилл Шамиев считает, что недавние аресты были призваны внушить страх и уважение после назначения Белоусова на пост министра обороны.

"Это также дает понять российской общественности, что все неудачи в войне происходят по вине военных и никого другого, особенно самого Путина", - сказал он.

Эксперт по российской армии из Французского института международных отношений Дмитрий Миник считает, что аресты были частью усилий по максимизации военных ресурсов. Также он считает, что коррупция используется как предлог для смещения некомпетентных чиновников или сведения политических счетов. По словам Миника, зачастую это свидетельствует о борьбе между ведомствами.

Накопление недовольства по поводу ведения войны в Украине "открывает путь к тотальному сведению счетов, проводимому при попустительстве Кремля, на фоне притока ресурсов в Министерство обороны и борьбы за контроль над ними", считает Дмитрий Миник.

Дела против генералов в РФ

23 апреля стало известно о задержании заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, которого обвиняют в получении взятки при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Позже арестовали бывшего командующего 58-й армии ВС РФ Ивана Попова. Как сообщал прокремлевский ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах, генерал-майора Попова взяли под стражу по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере.

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