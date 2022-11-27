Новогодняя елка и популярная рождественская ярмарка вновь открылись в Праге.

Тысячи людей пришли в выходные на Староместскую площадь Праги, чтобы зажечь главную новогоднюю елку и вновь открыть рождественскую ярмарку после двухлетнего закрытия из-за COVID-19.

Как пишет Reuters, однако в этом году из-за энергетического кризиса на ярмарке меньше праздничных огней, чем обычно.

На ярмарке, которая пользуется популярностью как у чехов, так и у иностранных туристов благодаря глинтвейну, колбаскам, сладостям и подаркам, было установлено больше энергосберегающих лампочек, чтобы сэкономить деньги и отправить сигнал о важности энергоэффективности.

Видео дня

"Мы решили сократить количество иллюминированных украшений на улицах и используем современные светодиодные светильники, это касается и рождественской елки", - сказал член городского совета Праги Ян Чабр.

Город решил не включать гирлянды на весь день, как в прошлом году, а только с 16 часов до полуночи.

"Мы не хотим лишать людей праздничной атмосферы Рождества и Нового года... но мы понимаем, что энергия не должна тратиться впустую", - сказал Чабр.

Ранее УНИАН.Туризм писал, что названы города Европы с лучшими рождественскими ярмарками в этом году.

Празднование Рождества в Праге

В этом году празднование Рождества в Праге начнется 26 ноября и завершится 6 января 2023 года, что немного дольше, чем принято в "старой Европе".

Праздничная рождественская елка в Праге украшена традиционными чешскими шарами из дутого стекла. Что касается еды, то в Праге посетители могут насладиться глинтвейном, горячими жареными каштанами, имбирным печеньем или типичной чешской едой – рождественским печеньем или чешскими жареными колбасками.

Вас также могут заинтересовать новости: