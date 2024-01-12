Парень пошел в школу, но оказался под границей с Украиной.

Польская пограничная полиция задержала 15-летнего школьника из Остравы (Чехия). Он направлялся воевать в Украину против российских оккупантов.

Как сообщает Seznam Zprávy, подростка задержали в четверг, 11 января. Днем раньше парень ушел из дома, но в школу так и не пришел. Родители сообщили об исчезновении сына. Ориентирование на ребенка чешские полицейские передали своим польским коллегам. Парня нашла польская полиция в городе Перемышль, недалеко от границы с Украиной.

"Оказалось, что школьник взял паспорт дома, чтобы поехать в Украину воевать против агрессоров из России. Ему оставалось лишь пересечь польско-украинскую границу, но "благодаря быстрому продвижению пограничной полиции Силезии и безупречному международному сотрудничеству, чеха немедленно привезли на территорию Польши", - сообщили в пограничной охране польской части Силезии.

Чехия поддерживает Украину

Как писал УНИАН, правительство Чехии пытается трудоустроить украинских беженцев в секторе здравоохранения и социальных услуг – двух секторах, которые сталкиваются с давней проблемой нехватки рабочей силы.

В целом чешские власти убеждены, что ей удалось значительно лучше справиться с интеграцией украинских беженцев, чем остальным странам ЕС. Так, из около 373 000 украинских беженцев (включая детей и пенсионеров), находящихся в Чехии, работу нашли 123 000 человек.

Кроме того, страна помогает Украине оружием. Недавно сообщалось, что Украина и Чехия организовали "стрелковый проект" оружия. Сейчас бизнесы стран находятся в тесном контакте и ищут возможности для модернизации техники.

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