Депутат заявил, что часто солдаты после окончания войны "организовывают преступные группировки".

Украинские военные не должны приезжать в Польшу после окончания войны, поскольку они "могут представлять угрозу". Об этом заявил депутат польской партии "Конфедерация" Витольд Туманович, пишет Do Rzeczy.

Так, депутат заявил, что в настоящее время в отношении российско-украинской войны есть два принципиальных вопроса, на которые Польша обязательно должна обратить внимание – не отправлять ни одного польского солдата в Украину и обеспечить, чтобы в Польшу не прибывали украинские военные.

Он заявил, что люди, призванные в армию и отправленные на длительную войну, "будут представлять потенциальную угрозу после ее окончания", если их пустят в Польшу.

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"Мы прекрасно знаем, что происходит с солдатами, которые уже не на фронте. К сожалению, они часто организовывают преступные группировки, поэтому мы не можем позволить им приехать в Польшу", - подчеркнул он.

Польша и Украина - новости

Ранее Bloomberg писал, что, если премьер-министр Словакии Роберт Фицо реализует свою угрозу прекратить поставки электроэнергии в Украину, Польша готова компенсировать разницу собственными поставками.

Ранее аявил министр обороны Польши заявил, что Польша исключила возможность отправки миротворцев в Украину для гарантий безопасности. Он отметил, что его страна на всякий случай разрабатывает решение по этому поводу, но пока мирный процесс не будет завершен, вводить войска в Украину не планируется.

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