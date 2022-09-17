Канцлер ФРГ также рассказал, о чем беседует с президентом страны-агрессора.

В переговорах канцлера Германии Олафа Шольца с президентом России Владимиром Путиным "были сдвиги", но не особо масштабные. А дипломатические беседы проходят в дружеском тоне, несмотря на расхождение политиков во взглядах.

Об этом лидер ФРГ рассказал в свежем интервью порталу Deutschlandfunk.

"Если суммировать все разговоры, которые у меня были с ним в последнее время, то определенно были сдвиги. Просто они не были очень масштабными", — заявил Шольц.

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Канцлер упомянул, что дипломатические беседы с Путиным проходят в дружеском тоне, хотя политики придерживаются разных взглядов. Отдельно германский лидер рассказал, какие вопросы обсуждает с президентом страны-агрессора.

"Помимо требования о выводе войск, мне было важно говорить и о гуманитарных вопросах. Так, например, вопрос о вывозе зерна, вопрос доступа к пленным солдатам для Международного Красного Креста. И важно было обсудить вопрос Запорожской АЭС", — добавил Шольц.

Напомним, с момента полномасштабного вторжения России в Украину канцлер ФРГ неоднократно созванивался с Путиным. На этой неделе политики тоже провели 90-минутную беседу.

Шольц предупредил президента страны-агрессора, что в случае аннексии украинских территорий последует соответствующий ответ. А позже канцлер высказался о текущей позиции Путина. По словам германского лидера, он по-прежнему не считает войну ошибкой.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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