Министерство обороны США заявило, что решение Польши прекратить поставки оружия Украине является "суверенным решением". Об этом пишет CNN со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Пентагона генерала Патрика Райдера.
"Мы всегда говорили, что любая страна должна принимать суверенное решение относительно того, какой уровень поддержки она собирается оказывать", - сказал Райдер.
Райдер не ответил, заставит ли это другие страны усилить поддержку Украины, но подчеркнул ту помощь, которую Польша уже оказала.
"Польша была одной из ведущих стран, когда речь идет о предоставлении Украине помощи в сфере безопасности, и не только помощи в сфере безопасности, но и о предоставлении значительной гуманитарной помощи и поддержки более миллиона украинцев-переселенцев, выехавших в Польшу в результате вторжения России", – сказал он.
Прекращение военной помощи от Польши
Накануне польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава прекратит оказывать военную помощь Украине, потому что Польша сконцентрирована на финансировании собственной армии.
После этого в польском правительстве заявили, что Варшава выполнит все контрактные обязательства по поставкам оружия Украины, которые были подписаны к "зерновому конфликту".
Кроме того, 20 сентября в Польше заговорили о вероятности прекращения помощи украинским беженцам со следующего года.