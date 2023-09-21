В Пентагоне заявили, что каждая страна должна сама решать, какой уровень поддержки она может оказать Украине.

Министерство обороны США заявило, что решение Польши прекратить поставки оружия Украине является "суверенным решением". Об этом пишет CNN со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Пентагона генерала Патрика Райдера.

"Мы всегда говорили, что любая страна должна принимать суверенное решение относительно того, какой уровень поддержки она собирается оказывать", - сказал Райдер.

Райдер не ответил, заставит ли это другие страны усилить поддержку Украины, но подчеркнул ту помощь, которую Польша уже оказала.

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"Польша была одной из ведущих стран, когда речь идет о предоставлении Украине помощи в сфере безопасности, и не только помощи в сфере безопасности, но и о предоставлении значительной гуманитарной помощи и поддержки более миллиона украинцев-переселенцев, выехавших в Польшу в результате вторжения России", – сказал он.

Прекращение военной помощи от Польши

Накануне польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава прекратит оказывать военную помощь Украине, потому что Польша сконцентрирована на финансировании собственной армии.

После этого в польском правительстве заявили, что Варшава выполнит все контрактные обязательства по поставкам оружия Украины, которые были подписаны к "зерновому конфликту".

Кроме того, 20 сентября в Польше заговорили о вероятности прекращения помощи украинским беженцам со следующего года.

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