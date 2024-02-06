Россия разрешила разблокировать часть активов КНДР, а северокорейская компания открыла счет в российском банке.

Россия разрешила разблокировать замороженные северокорейские активы на миллионы долларов и, возможно, помогает своему изолированному союзнику получить доступ к международным банковским сетям, после того как Северная Корея передала Москве оружие, пишет The New York Times со ссылкой на представителей разведки стран-союзников США.

Отмечается, что Россия разрешила разблокировать 9 миллионов долларов из 30 миллионов долларов замороженных северокорейских активов, размещенных в российском финансовом учреждении. Указанные средства Северная Корея использует для покупки сырой нефти.

Кроме того, северокорейская подставная компания недавно открыла счет в другом российском банке, что свидетельствует о том, что Москва, возможно, помогает Пхеньяну обойти санкции ООН. Эти санкции задушили экономику Северной Кореи и в значительной степени отрезали страну от международных финансовых сетей.

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По словам журналистов, новый банковский счет находится в Южной Осетии, самопровозглашенном независимом государстве в Кавказском регионе, которое имеет тесные связи с Россией.

Американские чиновники заявили, что не могут подтвердить детали банковских договоренностей. Но один высокопоставленный чиновник сказал, что эти договоренности соответствуют ожиданиям США относительно того, чего будет добиваться Северная Корея от России в связи с передачей ей оружия.

По мнению экспертов, на которых ссылаются журналисты, доступ к финансовым сетям – это лишь один из пунктов в списке желаний Северной Кореи. По их словам, больше всего страна хочет получить от России передовую военную технику, такую как спутниковые технологии и атомные подводные лодки.

"Банковские договоренности могут иметь большое значение для Северной Кореи, которая полагается на импорт для поддержки большей части своей экономики. Эти отношения могут облегчить транзакции не только в России, но и за ее пределами. Северная Корея могла бы воспользоваться связями Москвы с несколькими странами, включая Турцию и Южную Африку", – говорится в статье.

В прошлом месяце Белый дом заявил, что у него есть доказательства того, что Северная Корея предоставила России баллистические ракеты, а также до 2,5 миллионов боеприпасов. Хотя точно неизвестно, передала ли в ответ Россия Северной Корее желаемые военные технологии.

В то же время новые банковские связи могли стать еще одним признаком устойчивого прогресса в отношениях между двумя странами. Для России финансовые операции могут быть более привлекательными, чем предоставление военных технологий, пишет издание.

Эксперты считают, что Россия будет действовать осторожно, поскольку она все еще помнит о санкциях ООН как постоянный член Совета Безопасности. По их словам, Россия может считать, что она может обойти санкции незаметно.

"Они всегда могут сказать: "о, ну, это частный банк, и наши следователи проверят его", и дальше этого дело не пойдет", – сказал Джеймс Д. Браун, профессор политологии в токийском кампусе Университета Темпл.

Поставки оружия КНДР в Россию

Ранее УНИАН писал, что поставки оружия в Россию вернет экономику Северной Кореи к росту. Соглашение о поставках оружия может компенсировать КНДР влияние пандемии и санкций.

В то же время в США и Европейском Союзе серьезно обеспокоенные возможными поставками ракет из Северной Кореи Российской Федерации. По мнению официальных лиц в Вашингтоне и Брюсселе, боеприпасы КНДР могут оказаться важными на поле боя в момент чрезвычайной уязвимости Украины.

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