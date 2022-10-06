Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева заявила, что вероятно, обнаруженные останки принадлежат азербайджанцам, которые пропали без вести во время Первой Карабахской войны.

В освобожденном от оккупации в 2020 году селе Эдилли Ходжавендского района Азербайджана обнаружено массовое захоронение.

Судя по найденным здесь фрагментам вещей и одежды, в могиле захоронены военнослужащие, сообщает Аaljazeera.

В частности, там обнаружены останки 12 человек, руки и ноги которых были связаны проволокой. Предварительный осмотр останков позволяет говорить о том, что их подвергали пыткам. У всех руки поверх голов, на костях прослеживаются следы повреждений и травм. Переломы костей черепов свидетельствуют о нанесении ударов по ним тупым предметом.

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По словам директора Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Министерства здравоохранения Азербайджана Адалата Гасанова, обнаруженное массовое захоронение в селе Эдилли уже третье по счету. До этого были найдены останки 25 человек.

"После эксгумации этих останков в соответствующем порядке раскопки будут продолжены. Под ними также могут находиться еще останки", сказал он.

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева заявила, что вероятно, обнаруженные останки принадлежат азербайджанцам, которые пропали без вести во время Первой Карабахской войны и судьба которых до сих пор неизвестна. Несмотря на неоднократные призывы армянская сторона отказывается предоставить информацию о судьбе этих людей, а также о местах массового захоронения азербайджанцев, чтобы скрыть от мирового сообщества совершенные ею военные преступления.

Напомним, еще одно массовое захоронение азербайджанцев в селе Эдилли было обнаружено в феврале этого года.

По факту обнаружения на территории села Эдилли Ходжавендского района массового захоронения в Военной прокуратуре Азербайджана возбуждено уголовное дело по статьям 115.4, 120.2.1, 120.2.7 и 120.2.12 Уголовного кодекса.

Следствием установлено, что во время Первой Карабахской войны армянскими вооруженными формированиями и Вооруженными силами Армении были грубо нарушены нормы и принципы международного гуманитарного права, в том числе требования ст. 17 Женевской конвенции "Об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях" от 12 августа 1949 года. В 1993 году на почве национальной ненависти 25 пленных, предположительно военнослужащих азербайджанской армии, были убиты и захоронены на территории села Эдилли Ходжавендского района.

На территории села Эдилли Ходжавендского района 23-26 февраля 2022 года были обнаружены и изъяты из массового захоронения человеческие останки, принадлежащие 7 лицам, а 14-30 сентября 2022 года - 18 лицам.

Начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана Лейла Абдуллаева отметила, что 4 тыс. азербайджанцев пропали без вести во время Первой Карабахской войны, многие из них были подвергнуты пыткам, убиты, после чего массово захоронены.

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев сообщил, что Эдилли использовался Арменией как лагерь для пленных. 4 тыс. азербайджанских солдат/гражданских жителей пропали без вести. Армения отказывается раскрыть места массовых захоронений.

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