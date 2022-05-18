В Армении продолжаются митинги против премьера Никола Пашиняна.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян просил Кремль ввести войска ОДКБ в Армению по примеру Казахстана.

Об этом сообщает издание "База" со ссылкой на источники. Причина-ежедневные массовые акции протеста в Ереване и других городах, которые напугали главу государства.

По словам источника, накануне саммита ОДКБ в Москве (в Организации договора коллективной безопасности сейчас председательствует Армения) Пашинян направил официальный запрос в ОДКБ.

"В Москву он приехал, чтобы добиться от членов Организации гарантий: если ситуация в Ереване будет развиваться по казахскому сценарию, то Россия и другие члены ОДКБ введут войска, подавляют массовые беспорядки и помогут Пашиняну удержаться при власти. Якобы в стране сейчас набирает темпы националистическое движение, которое угрожает конституционному строю государства, а потому нужное решение Организации отправить военный контингент в Армении, — рассказал источник в АП. — В Администрации Президента запрос Пашиняна завернули, а его самого попросили отозвать запрос, иначе армянской стороне пообещали снять его с повестки дня официально".

По словам другого источника, после ответа из АП президент Армении попытался добиться поддержки непосредственно у Владимира Путина в кулуарах: "Но и здесь он получил отказ. Двусторонняя встреча с Пашиняном была отодвинута в конец мероприятия, и президент Армении ждал пять часов встречи с Путиным, однако в итоге так и не получил одобрения на решение своей проблемы с помощью российских военных", — отметил источник.

Ранее сообщалось, что в Армении продолжаются митинги против премьера Никола Пашиняна. Протестующие требуют его отставки.

Новая волна протестов в Армении началась после выступления Пашиняна в парламенте, где он предложил "опустить планку в вопросе статуса Карабаха" и высказался за подписание соглашения о мире с Азербайджаном.

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