Сотрудников спецполка РФ вызывают по тревоге из-за запланированного антивоенного митинга.

По сообщеним российских СМИ, сотрудников полиции Москвы вызывают по тревоге из-за запланированного на сегодня на 19:00 митинга против мобилизации в РФ.

Об этом сообщает Телеграмм-канал Baza. "Все сотрудники должны быть в касках, с щитами и дубинками", - говорится в сообщении.

Утверждается, что московских полицейских, в том числе 1-й и 2-й спецполки, по тревоге собирают к 14 часам.

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Отметим, что в России периодически люди пытались ранее выходить на разного рода оппозиционные митинги, но их оперативно "паковали" в автозаки и отвозили в отделения. Не исключено, что будет так и в случае с антивоенным митингом.

Напомним, ранее движение "Весна" объявило всероссийскую акцию протеста против мобилизации. Активисты предложили россиянам собираться в 19:00 21 сентября в центрах своих городов.

Как сообщил Путин в своем обращении, в РФ с 21 сентября 2022 года объявляется частичная мобилизация.

Министр обороны РФ Шойгу уточнил, что в ходе частичной мобилизации будет призвано 300 тысяч резервистов.

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