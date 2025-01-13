"В Минске и в Москве боятся, что под выборы Лукашенко можно свергнуть", - политолог Ярослав Чорногор

Директор программы "Российские и беларуские студии" аналитического центра "Украинская призма" Ярослав Чорногор в интервью УНИАН рассказал, что происходит в разгар предвыборной кампании на досрочных президентских выборах в Беларуси и какую роль в них играет "украинский вопрос".

Беларуский диктатор Александр Лукашенко готовится к досрочным "выборам", которые лично назначил на конец января. Задолго до этой даты он зачистил политическое поле от оппозиции, имеет абсолютное влияние на подсчет голосов и силовиков, которые подавят любые протесты. Но, несмотря на все это, до сих пор не выглядит уверенным. Более того, при любой возможности почему-то вспоминает Украину.

Почему Александру Лукашенко не дает покоя украинский вопрос и стоит ли ждать сюрпризов досрочной президентской кампании, УНИАН расспросил директора программы "Российские и белорусские студии" аналитического центра "Украинская призма" Ярослава Чорногора.

Господин Ярослав, на прошлой неделе Лукашенко в очередной раз взялся обвинять Украину в якобы попытке втянуть Беларусь в войну. При этом, он едва ли не впервые сказал, что такой войны Беларусь "может не выдержать". Это как-то связано с назначенными Лукашенко досрочными выборами президента?

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Думаю, прежде всего, такие его выступления являются ответом на подкаст с Зеленским, где тот в частности рассказал о телефонном звонке от Лукашенко в первые дни широкомасштабного вторжения России в Украину, во время которого якобы прозвучали извинения за обстрелы с территории Беларуси. И хотя пресс-секретарь Лукашенко опровергла это и озвучила версию Минска, о чем именно был тот разговор, Лукашенко и сам должен определенным образом оправдываться.

Во-первых, ему надо в этой ситуации пропетлять - и Украине как-то ответить, и с россиянами не поссориться. Ведь вряд ли, например, российские спецслужбы не знали об этом звонке, просто, как правило, такие разговоры не выносятся на публичное обсуждение (и, думаю, для Лукашенко стало неприятным сюрпризом то, что Зеленский об этом вспомнил).

Во-вторых, у него действительно осталось всего несколько недель до выборов. Он имеет невзрачный вид, а должен выглядеть мачо.

Но зачем пытаться показать себя мачо в условиях, когда он самостоятельно (без указаний из РФ или КНР) ни на что не решается? И зачем это делать перед избирателями, мнения которых вряд ли будут учитываться, если будут не такими, как надо Лукашенко?

С одной стороны, для любой диктатуры очень страшно, когда ее высмеивают. А Зеленский, по сути, именно высмеял Лукашенко как "сильного хозяйственника", или хозяина страны...

С другой стороны, Беларусь действительно уже несколько десятилетий находится под режимом Лукашенко, который все больше усиливается. После 2020 года все более-менее осознанные борцы против режима или арестованы, или эмигрировали. Даже маленькие проявления проявления иного мнения в стране подавляются. Поэтому внутри Беларуси вряд ли могут быть озвучены хоть какие-то оппозиционные месседжи.

И хотя понятно, что на кухнях люди это обсуждают и определенное, скажем так, недовольство Лукашенко может быть, я не был бы оптимистичным относительно того, что многие белорусы действительно против него. То есть, активная часть общества или сидит, или уехала. Где-то плюс-минус такой же процент населения абсолютно поддерживает Лукашенко. А большинство - до 60%, а может и до 70%, - это то, что у нас называется "болото". Они не будут активно выступать против Лукашенко. Но, скорее всего, и не будут его активно защищать, если будут происходить какие-то изменения.

Можно ли считать высказывания Лукашенко в сторону Украины очередным заигрыванием с Кремлем?

Лукашенко дает сигналы, направленные на разные аудитории. С одной стороны диктатуре важно как-то оправдаться в глазах собственного общества: не важно, кем ты есть, а важно, как ты выглядишь. С другой стороны, когда ему со всего мира упрекают, что он диктатор, один из последних диктаторов Европы, ему надо сохранять лицо и снаружи. В какой-то момент он даже готов сказать, что "диктатура - лучше, чем демократия, потому что сохраняет мир".

Заметьте, он все время пугает беларусов, что, мол, важно, "чтобы не было, как в Украине". Мол, не хотите такого, как там, не выходите на митинги, чтобы не было Майдана. Не хотите войны как на Донбассе в 2014-м, надо дружить с Россией. Не хотите войны, как в Украине с 2022-го - не надо в сторону России даже косо смотреть - РФ "может напасть, нам это не нужно". У диктаторов странное представление о мире и спокойствии: давайте урежем демократические права, зато у нас будет спокойно будет мир. И ничего, что это мир и покой как на кладбище.

Все это должно обеспечить Александру Лукашенко нужный результат на досрочных президентских выборах?

На самом деле Лукашенко вполне прогнозируемо нарисует себе победу. Как я уже сказал, в Беларуси просто нет абсолютно никакой альтернативы - выводы из 2020 года сделаны.

Напомню, тогда Лукашенко очень ошибся, допустив на выборы Тихановскую. Это было сделано из расчета на то, что первым оппозиционным кандидатом был ее муж, но, поскольку, он был арестован, власти решили, что его жена - домохозяйка, не будет привлекательной для избирателей. И электорат в знак протеста против режима начал отдавать голоса за новое лицо (любое, лишь бы не Лукашенко). Тогда народные уличные выступления пришлось подавлять. А потом вообще запустили маховик репрессий (и они продолжаются до сих пор).

Знаете, когда речь идет о диктатурах, довольно часто можно услышать о надежде на "черного лебедя". Можно ли сейчас ожидать какого-то "сюрприза" в Беларуси?

Вряд ли. Как я уже сказал, даже приблизительной, условной оппозиции Лукашенко среди кандидатур на так называемых президентских выборах нет. Абсолютно все - лояльны к Лукашенко, все контролируются его спецслужбами.

Плюс, выборы, назначенные на конец января, чтобы исключить любое, даже гипотетическое сопротивление. Ведь зима не способствует выходу людей на улицы, на протесты (с украинскими Майданами не стоит сравнивать).

Но хуже всего для белорусов, что тот протестный потенциал, который существовал, который зарождался пять лет назад, сейчас максимально подавлен.

Конечно, все это не исключает, что в какой-то момент может появиться и самый неожиданный "черный лебедь"...

Условно, белорусские добровольцы, которые сейчас воюют в составе Сил обороны Украины, пойдут на Минск?

Я слышал версию, даже российские паблики иногда пишут о том, что после Курской операции следующим шагом Украины будет заход бело-красно-белых флагов в сопровождении Тихановской в Беларусь. Мол, под выборы, Лукашенко можно свергнуть... На сегодня это выглядит довольно фантастично. Вряд ли украинские Силы обороны имеют такие планы. И всю северную границу мы максимально укрепили, сделали все, чтобы ее закрыть, чтобы иметь возможность сосредоточиться на борьбе с Россией на востоке.

Но можно ли полностью исключать такое развитие событий? Может, и нет.

По крайней мере россияне этого боятся. И лукашенковцы этого боятся. Поэтому, на мой взгляд, можем хотя бы информационно подогревать эти страхи. Пусть боятся больше.

Возвращаясь к выборам в Беларуси, когда Лукашенко говорит, что не держится за власть и готов передать ее новому поколению, означает ли это, что он уже подготовил преемника?

Ну, да. Только он не уточняет, что под "новым поколением" он видит молодое поколение собственной семьи. Время от времени он выводит на публику своих сыновей. Поэтому не исключено, что просто тянет время для того, чтобы передать свою должность просто по наследству.