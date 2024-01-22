Вопрос прокомментировал глава МИД Ян Липавский в связи с предстоящим законом о мобилизации в Украине.

Чехия не собирается отсылать мужчин с гражданством Украины на родину, даже если Киев официально примет новый законопроект "о мобилизации". В стране нет правового механизма, чтобы сделать это законно, как того требуют международные нормы.

Об этом на прошлой неделе заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в интервью чешскому телевидению, цитирует CT24.

"Таких механизмов не существует, и они, конечно, не соответствовали бы международному праву и обязательствам, которые Чехия имеет на международной арене", - сказал он.

На данный момент в стране находиться около двухсот тысяч украинских мужчин с различными типами виз. Чтобы продлить их, им нужен действующий украинский паспорт, отмечает телеканал.

"Они могут обратиться за новым в отделение миграционной службы в Праге, но Киев может обусловить его выдачу наличием действующей военной книжки", - указывает CT24.

Однако, как утверждает Липавский, Чехия не может вернуть украинских граждан домой из-за мобилизации.

Чехия продлила защиту украинским беженцам

2 декабря 2023 года чешский парламент проголосовал за продление временной защиты для беженцев из Украины. Они смогут легально находится в стране до конца марта 2025 года. Процедура продления документов фактически не изменилась (нужно зарегистрироваться в электронном виде до 15 марта 2024 года и лично посетить отделение МВД).

Однако парламентарии несколько сократили время, в течении которого Чехия будет предоставлять украинцам бесплатное жилье.

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