Они упали за пределами населенных пунктов.

Вблизи румынского населенного пункта Периправа в уезде Тулча нашли обломки беспилотного летательного аппарата.

Как сообщают в Министерстве обороны Румынии, они продолжают искать фрагменты дронов, которые могли упасть на румынском берегу Дуная в конце июля, когда российские оккупационные войска атаковали гражданские объекты и портовую инфраструктуру Украины.

20 августа специалисты собрали доказательства с места происшествия, которое находится в болотистой местности, за пределами населенных пунктов. Отмечается, что инфраструктура не претерпела разрушений. В министерстве добавили, что находятся на связи с союзниками.

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"Мы также подтверждаем наш решительный сигнал об осуждении атак, осуществляемых Российской Федерацией против украинских гражданских объектов и инфраструктуры, которые являются неоправданными и серьезно противоречат нормам международного права", - говорится в сообщении.

Падение дронов в Румынии

Как известно, на территорию страны-члена НАТО не впервые залетают российские дроны-камикадзе. Обычно в Североатлантическом Альянсе говорят, что не считают это сознательным нападением на страну со стороны РФ.

Премьер-министр Марчел Чолаку говорит, что военные силы Румынии не могут быть задействованы в сбивании российских дронов во время атак по Украине, поскольку для этого им придется "обстрелять ее территорию".

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