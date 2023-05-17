С тех пор здоровье Хербста полностью восстановилось.

Atlantic Council подтвердила, что старший директор ее Евразийского центра Джон Хербст был одним из четырех человек, которые подверглись отравлениям или столкнулись со случаями проникновения в их жилище неизвестных, подозреваемых в связях с российскими спецслужбами.

Как отмечает "Голос Америки", Atlantic Council заявил, что Хербст, занимавший должность посла США в Украине и Узбекистане в 2000-тысячных, заболел в апреле 2021 года и почувствовал симптомы, "которые могли свидетельствовать об отравлении, включая повышенные уровни токсинов в его крови".

Заявление подтверждает сообщение, обнародованное изданием "Агентство", которое опираясь на источники сообщило, что Хербст, директор фонда "Свободная Россия" Наталья Арно, а также неназванная российская журналистка, которая уже уехала из РФ, страдали от подобных симптомов.

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Также "Агентство" сообщало, что в 2022 году неизвестные открыли гостиничный номер журналиста-расследователя группы Bellingcat Христо Грозева в Черногории и украли оттуда его телефон.

Всех этих людей объединяет то, что они выступали против президента России Владимира Путина, а затем против полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В Atlantic Council заявили, что медицинские работники помогли Хербсту в то время, "но не смогли окончательно сделать вывод об отравлении".

Федеральные правоохранительные органы также были вовлечены в дело и у Хербста взяли образец крови, но лабораторное исследование не выявило токсичных соединений, говорится в сообщении.

"Из-за результатов теста мы решили не обнародовать инцидент", - пояснил Фредерик Кемпе, президент Atlantic Council.

Громкие отравления противников Кремля

В 2020 году оппозиционер Алексей Навальный тяжело заболел в самолете в Сибири, а затем был перевезен в Германию на лечение. Европейские лаборатории определили, что он был отравлен нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Российский публицист и журналист Владимир Кара-Мурза дважды тяжело болел в Москве – один раз в 2015 году и второй раз в 2017 году – с симптомами отравления.

В 2018 году в Солсбери в Великобритании "Новичком" были отравлены бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь. Нападение, как заявили следователи, совершили сотрудники российской военной разведки.

Кремль отвергает любые связи с этими подозрительными отравлениями критиков Путина.

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