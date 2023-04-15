Проект планируют завершить в 2026 году.

Финляндия, которая 4 апреля официально стала членом НАТО, показала, как строит забор на границе с Российской Федерацией. На данный момент проводятся подготовительные работы.

Издание Yle пишет, что работы по строительству тестового забора показали, что установленный график строительства вполне реалистичен. Следующий этап обустройства границы предусматривает возведение пунктов пропуска на участке 75 километров. Работы начнутся в конце 2023 года.

Отмечается, что в 2024-2025 годах на границе обустроят дорогу и систему контроля. Всего за несколько лет построят около 200 километров заграждений. Проект планируют завершить в 2026 году.

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Указанно, что цель проекта – помешать нежелательному пересечению границы. Только на пограничное ограждение выделили около 145 миллионов евро, а общая стоимость проекта - 380 миллионов евро.

Забор на границе Финляндии и России - что известно

17 ноября 2022 года стало известно, что правительство Финляндии намерено построить забор вдоль границы с Россией. Проект планируют реализовать на участке в 260 из 1300 километров российской границы.

27 февраля 2023 года финские власти начали строительство забора на границе с РФ с вырубки деревьев с обеих сторон пограничного перехода с финской стороны Иматра.

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