Фонд, известный как European Peace Facility, был важной частью европейских военных поставок Украине с февраля 2022 года.

Европейский Союз приближается к договоренности относительно нового пакета военной помощи Украине на сумму 5 миллиардов евро. Об этом сообщает Financial Times.

По словам четырех официальных лиц, информированных о ходе обсуждения, страны ЕС собираются договориться о новом пополнении фонда European Peace Facility, который используется для финансирования военных поставок в Украину, на 5 миллиардов евро. Отмечается, что этому предшествовали несколько месяцев споров относительно правил закупок помощи для Украины.

"Соглашение ЕС, которое требует официального одобрения на встрече государств-членов в среду, открывает новые средства для возмещения поставок Киеву. Приоритет будет предоставлен оружию, произведенному внутри блока, но не будет исключать закупку оружия из третьих стран, если она является единственным вариантом, заявили чиновники", – говорится в материале.

Фонд, известный как European Peace Facility, был важной частью европейских военных поставок Украине с февраля 2022 года. Однако средства в нем уже исчерпаны.

Помощь Украине: другие новости

Дания объявила масштабный пакет помощи Украине. Его общая стоимость составляет около 2,3 миллиарда крон, то есть более 336 миллионов долларов. Туда войдут самоходные артиллерийские установки CAESAR, самоходные 120-мм минометы и боеприпасы к ним.

Также СМИ сообщают о том, что Белый дом уже во вторник, 12 марта, объявит о новом пакете военной помощи для Украины. Туда должны войти ракеты ATACMS.

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