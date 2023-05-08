Глава Европейской народной партии предположил, что окончательное голосование по законопроекту о боеприпасах может быть запланировано на конец этого месяца.

В Европейском парламенте хотят проголосовать законопроект о закупке 1 млн боеприпасов для Украины по ускоренной процедуре.

Как сообщает Politico, лидер Европейской народной партии Мафред Вебер обратился с письмом к главе Европарламента Роберте Метсоле с просьбой использовать ускоренную процедуру голосования по законопроекту уже в этом месяце.

"Ввиду срочной необходимости помочь Украине в пополнении ее запасов боеприпасов Группа ЕНП хотела бы запросить срочную процедуру в соответствии с правилом 163 Регламента парламента", - написал Вебер.

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Вебер отметил, что в понедельник депутаты должны проголосовать за включение этого пункта в повестку дня. Лидеры политических групп должны обсудить это предложение в четверг, а окончательное голосование по законопроекту о боеприпасах, по его предположению, может быть запланировано на конец этого месяца.

Боеприпасы для Украины от Евросоюза

В марте страны ЕС согласовали поставку 1 миллиона боеприпасов для Украины в следующие 12 месяцев. На конец марта к этой инициативе присоединились уже 20 стран.

3 мая послы ЕС согласовали механизм закупки боеприпасов для Украины. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в общем ЕС предоставит Украине боеприпасов на 2 млрд евро - боеприпасы на 1 млрд евро будут предоставлены со складов стран-членов Евросоюза и еще 1 млрд евро ЕС выделяет на их совместные дальнейшие закупки для нашей страны.

5 мая Совет ЕС одобрил выделение 1 млрд евро на боеприпасы для Украины.

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