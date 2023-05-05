На закупку миллиона снарядов нужны 4 миллиарда евро, пока выделена лишь половина суммы.

Совет Европейского союза одобрил выделение 1 миллиарда евро на закупку боеприпасов для Украины. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Деньги выделяют в рамках Европейского фонда мира на финансирование закупки для ВСУ 155-миллиметровых артиллерийских снарядов и, при необходимости, ракет. Закупать их будут у европейской оборонной промышленности.

"ВСУ необходимо значительное количество боеприпасов для защиты украинского народа и территории. Им нужно быстро. Вместе с предыдущим решением оперативно предоставить боеприпасы из существующих запасов, мы выделяем на эти цели 2 миллиарда евро (с учетом предыдущего пакета – УНИАН), доводя общую военную помощь ЕС Украине до 5,6 миллиарда евро", – заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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Отмечается, что за эти деньги будут профинансированы контракты, заключенные не позднее 30 сентября этого года. Предыдущий пакет на 1 млрд евро был направлен на компенсацию стоимости боеприпасов, которые страны Европы ранее передали Украине из своих армейских запасов.

Поставки боеприпасов в Украину

2 марта Украина формально запросила у стран ЕС 1 миллион боеприпасов, которые остро нужны фронту. Речь идет в первую очередь о ракетаха ПВО и артиллерийских снарядах калибра 155 мм. По словам министра обороны Резникова, общая стоимость такого количества боеприпасов составляет около 4 миллиардов евро.

В марте Совет ЕС согласовал процедуру совместных закупок боеприпасов Украине, взяв на себя обязательство в течение следующих 12 месяцев поставить один миллион артиллерийских боеприпасов для Украины. Первый миллиард евро в рамках этой программы был выделен Евросоюзом 13 апреля.

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