Для Европейского Союза очень важно, чтобы Украина ратифицировала Римский устав.

Евросоюз и страны G7 считают, что наиболее реалистичной перспективой привлечь к ответственности руководство России и других виновных за преступления агрессии против Украины будет гибридный трибунал.

Об этом пишет DW со ссылкой на высокопоставленного чиновника Евросоюза. По его словам, наиболее вероятным вариантом осуществления правосудия будет международный трибунал под украинской юрисдикцией.

"Трибунал будет служить политическому императиву, который заключается в привлечении к ответственности", - сказал чиновник.

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Он добавил, что для Европейского Союза очень важно, чтобы Украина ратифицировала Римский устав.

Трибунал для осуждения России - что известно

В конце 2022 года Еврокомиссия предложила создать специальный суд для преследования преступления агрессии РФ против Украины. Рассматривались два варианта:

специальный независимый международный трибунал, основанный на многостороннем договоре;

"гибридный суд", который объединил бы юрисдикцию конкретной страны, например Украины, и процесс на основе международного права с судьями из разных стран.

В Еврокомиссии отметили, что для реализации обоих вариантов нужна мощная поддержка ООН. Ведь за преступления агрессии отвечает высшее политическое и военное руководство страны, которое имеет международный иммунитет. Поскольку в Совете Безопасности ООН Россия заблокирует принятие резолюции, ее может одобрить Генеральная Ассамблея ООН.

На основании ее решения прокурор специального суда может принять вердикт о лишении иммунитета высшего руководства суверенного государства.

"Прокуратура должна предоставить очень солидное дело", - сказал чиновник в Брюсселе, отметив важность открытия Международного центра по расследованию преступления агрессии против Украины в Гааге. По данным Швеции, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, такой центр должен начать работу в конце июня.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина поддерживает свое видение создания специального трибунала с целью наказания за преступления против нашего государства президента России Владимира Путина и его окружения, но не формат "гибридного трибунала".

А по словам заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, международный трибунал, в рамках которого Россия будет привлечена к ответственности за преступления против человечности и военные преступления в Украине, может быть создан до лета.

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