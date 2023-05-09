Война и упрощенный въезд для беженцев отразились на статистике отказов, но не обнулили ее.

В 2022 году страны ЕС отказали во въезде на свою территорию более чем 141 тыс. граждан третьих стран, в том числе отказ получили почти 28,9 тыс. украинцев. Об этом сообщает официальный сайт Евросоюза.

Сообщается, что украинцы оказались лидерами по числу отказов во въезде. Идущие следом в списке албанцы и россияне получили в два и три раза меньше отказов соответственно. Больше всего отказов было выдано на границах Польши, Венгрии, Хорватии и Ирландии, но без уточнений по гражданству отказников.

Хотя украинцы и лидируют в статистике отказов во въезде, их общее число все равно оказалось на 43% ниже, чем в 2021 году.

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Основными причинами отказа во въезде для украинцев были:

превышение 3-месячного лимита на пребывание в ЕС – 27%;

отсутствие действующей визы или вида на жительство – 21%;

необоснованность заявленных целей или условий пребывания в ЕС – 20%.

Почему к украинцам продолжают применять стандартные миграционные правила въезда, если ЕС предоставил всем украинцам статус временной защиты, не уточняется. Можно предположить, что часть этих отказов были выданы до 24 февраля 2022 года, а часть связана с нарушениями порядка оформления временной защиты конкретными украинцами.

Украинские беженцы в ЕС

По состоянию на конец марта в странах Европы находилось 5 млн украинских беженцев. Примечательно, что именно в этот момент был установлен рекорд по данному показателю. Хотя в целом в Европе побывало уже 8 миллионов украинских беженцев, никогда прежде их не было 5 миллионов одномоментно.

При этом европейские правительства постепенно урезают льготы и пособия для украинских беженцев. Из-за затяжного характера войны вместо фул-пансиона, которым баловали многих (хотя и не всех) украинских беженцев в Европе, сегодня помощь становится все более целевой и ограниченной во времени.

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