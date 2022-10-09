Помимо выдворения российских дипломатов АНБ недавно разоблачило коррупцию на таможне.

По предложению премьер-министра Черногории Дритана Абазовича правительство уволило исполняющего обязанности руководителя Агентства национальной безопасности (АНБ) страны Саво Кентеру. Это произошло без предварительного уведомления и без объяснения причин.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Кентера проработал на посту исполняющего обязанности главы спецслужбы чуть более пяти месяцев – его назначили в мае, после формирования правительства Абазовича.

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Сам Кентера после отставки намекнул, что его отправили в отставку из-за разоблачения русских агентов.

"Если у вас самая крупная операция по разоблачению российской шпионской сети, 35 выдворенных из Черногории, идентифицированных агентов ГРУ в стране – и если, в конце концов, кто-то говорит, что мы плохо работаем, и не приводит ни одной причины, но заменяет вас... Все понятно", - сказал мужчина.

Отмечается, что помимо выдворения российских дипломатов АНБ недавно разоблачило коррупцию на таможне. В результате были уволены несколько чиновников, а директор госслужбы Раде Милошевич подал в отставку.

Он также обвинил Кентеру и его помощника Драго Спичановича в том, что они, по словам Милошевича, стоят за попыткой дискредитировать его и Абазовича, но у него нет доказательств.

Черногория и Россия

Парламент Черногории лишь через пять месяцев после полномасштабного нападения Российской Федерации в Украину осудил российское вторжение.

Также сообщалось, что Черногория присоединилась к антироссийским санкциям, а также заморозила имущество некоторых россиян.

Однако уже в августе в столице страны возник скандал. В Подгорице, работники кафе "Руски Бар" надели рабочую форму с символикой русского фашизма - Z. Посольство Украины направило ноту в соответствующие органы власти Черногории.

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