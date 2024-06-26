Чешские военные эксперты отметили что общественность обычно не имеет представления, что делать в случае войны.

В Чехии прокомментировали новость о том, что Министерство обороны Германии опубликовало подробный план на случай войны с Россией. Как пишет чешское издание Novinky, в Минобороны Чехии объяснили, что пока не разрабатывают такого материала.

"Информация об обязанностях граждан в условиях угрозы государству и военного положения предоставляется действующим законодательством", - сообщил представитель министерства обороны Давид Полак, отметив, что все необходимое изложено в законе о воинской обязанности, который распространяется на всех граждан в возрасте от 18 до 60 лет, и в законе о защите обороны Чешской Республики, который определяет действия правительства, министерств, регионов и частных компаний в условиях войны.

Чешские военные эксперты уже раскритиковали такой подход, отметив, что чешская общественность обычно не имеет представления, что делать в случае войны.

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Так, бригадный генерал Франтишек Мичанек считает ошибочным то, что в Чехии слишком мало говорят об обороноспособности и планах на кризис. По его словам, людям трудно представить жизненные ситуации, которые могут возникнуть во время конфликта.

"Видите, немцы не воспринимают легкомысленно ситуацию, которая сложилась в результате российско-украинского конфликта, и пытаются устранить недостатки прошлого, когда после окончания холодной войны мы все находились в мире и отложили планирование войны", - сказал Мичанек.

По словам Мичанека, в Чехии мало говорят об обороноспособности и планах на кризис. "Здесь дискуссия на тему численности армии и потребности в резервах заморожена, и единственное, что мы видим, - это разногласия между министром и начальником генерального штаба и недостаток общения", - сказал он.

При этом экс-министр и председатель комитета по вопросам обороны Палаты представителей Любомир Метнар считает, что необходимости в таком плане нет.

"Я не думаю, что нам пришлось бы создавать подобный документ. Министерство внутренних дел и обороны в сотрудничестве с армией и учитывая текущую ситуацию с безопасностью уже обновили стратегические документы, такие как оборонная стратегия Чешской Республики", - сказал он.

Политолог Олдржих Буреш считает, что политики не хотят возбуждать страсти в обществе. Он добавил, что причиной также может быть то, что ситуация с безопасностью в Чехии считается стабильной и вспышка украинского конфликта на нашей территории маловероятна.

Война Запада с Россией - последние новости

Как писало издание Financial Times, страны Европы не могут решить проблему нехватки личного состава в своих армиях. Максимум, что могут выставить европейские союзники НАТО против России, это лишь 300 тысяч солдат.

Американский Институт изучения войны считает, что Россия готовится к широкомасштабному вооруженному конфликту с НАТО в более короткие сроки, чем ранее прогнозировал ряд западных аналитиков. Аналитики считают, что на такие планы российского правителя Путина указывают сразу три фактора: финансовые, экономические и военные показатели России.

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