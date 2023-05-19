Вероятно, она попала в Польшу во время массированного обстрела Украины 16 декабря.

В Польше обнаружили боеголовку от российской ракеты, упавшей на польской территории еще в декабре. Об этом сообщил глава администрации президента Польши Павел Шрот в эфире радио RMF FM.

Боеголовку российской ракеты нашли в лесу недалеко от города Быдгощ в центральном регионе Польши. Ранее в апреле были найдены обломки центральной и хвостовой частей этой ракеты.

По словам Шрота, боеголовка сделана из бетона и не содержала взрывчатки. Т.е. данная ракета изначально была целью-обманкой, использованной российскими войсками для перегрузки украинской ПВО в ходе массированного обстрела, состоявшегося 16 декабря.

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На вопрос журналиста о личных последствиях для польских военных, пропустивших российскую ракету далеко вглубь польской территории, Шрот заявил, что никто из ответственных генералов, равно как министр обороны не подавали ходатайство об отставке.

Инцидент с падением российской ракеты в Польше

15 ноября российская армия осуществила очередной массированный обстрел Украины в рамках кампании по уничтожению украинской энергетики. В тот день было выпущено более 90 ракет разных типов. Вечером того дня стало известно, что в Польше рядом с границей упала ракета, убив при этом двух поляков. Позже выяснилось, что ракета была украинской – от ПВО.

16 декабря Россия устроила новый обстрел, выпустив более 70 ракет. Именно в тот день на польскую территорию залетела уже российская ракета. Пролетев сотни километров, она рухнула в лесу в самом центре Польши, не причинив никакого вреда. Об этом факте известно стало только в апреле, когда обломки ракеты случайно обнаружили гражданские.

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