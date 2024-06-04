Один из чиновников Белого дома отметил, что решение будут принимать, учитывая развитие ситуации на поле боя.

В США не исключают возможности расширения разрешения на использование американского оружия для Украины для ударов по территории России в будущем.

Об этом заявил советник по коммуникациям в сфере нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге, передает "Голос Америки". Деталей вероятного расширения разрешения чиновник отказался называть, отметив, что не хочет забегать вперед "относительно решений, которые еще не были приняты".

"Как вам известно, на каждом шагу этой войны, поскольку война менялась, условия на поле боя менялись, мы развивали и меняли свою поддержку Украины. И я бы не ожидал, что нынешний общий подход изменится в ближайшие недели или месяцы. Посмотрим, как будет развиваться ситуация, и что будет нужно украинцам", - отметил Кирби. Видео дня

Чиновник Белого дома отметил, что Владимир Зеленский хочет получить больше средств и иметь большие возможности использовать эти средства, так как его страна продолжает быть под постоянными атаками.

"Мы и в дальнейшем будем вести эти разговоры с украинцами. Безусловно, будем. А приведет ли это к дополнительным изменениям в политике, я не могу сказать пока. Но мы не будем отворачиваться от потребностей Украины. И мы будем в дальнейшем пытаться развивать нашу поддержку, в зависимости от развития ситуации на поле боя", - отметил Кирби.

Украине разрешили атаковать РФ западным оружием: что известно

Напомним, украинская власть неоднократно призывала союзников разрешить ей использование их оружия для защиты от российских наступлений.

Сейчас более 15 стран высказались "за" снятие запрета бить по РФ. В конце концов запрет сняли и Соединенные Штаты Америки. Западные СМИ сообщали, что это произошло под давлением союзников.

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