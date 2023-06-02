При этом там отметили, что США не нужно увеличивать ядерный арсенал, чтобы успешно сдерживать конкурентов.

Советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что российские оккупанты "дестабилизируют ядерный фундамент" мира своими атаками на Запорожскую атомную электростанцию.

Советник подчеркнул, что россияне не учитывали "потенциальные катастрофические последствия", передает Голос Америки. "Некоторые из основных трещин в ядерном фундаменте пришли от России. В 2022 году российские войска безрассудно атаковали Запорожскую атомную электростанцию в Украине, крупнейшую АЭС в Европе, и прекратили ее работу, не волнуясь о потенциальных серьезных последствиях ядерного инцидента", - сказал он.

Салливан также перечислил, что РФ "незаконно приостановила выполнение нового договора СНВ; приняла меры для размещения ядерного оружия в Беларуси; объявила о выходе из Договора о традиционном вооружении в Европе. По его словам, это "забило последний гвоздь в гроб сделки, которая когда-то была краеугольным камнем европейской безопасности".

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Зато россияне годами "продвигают разработки новых опасных ядерных возможностей, таких как крылатые ракеты с ядерной энергией", - подчеркнул Салливан.

При этом он отметил, что США не нужно увеличивать ядерный арсенал, чтобы успешно сдерживать конкурентов.

Санкции США против РФ

США отменили визы для инспекторов из РФ ядерных объектов и отменяют разрешения для российских самолетов входить в воздушное пространство США. В Госдепе заявили, что эти меры являются ответом на нарушение Россией Нового договора СНВ. США также прекращают обмен данными с Россией о статусе или расположении ракет и данными о тестовых запусках.

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