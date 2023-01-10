Взрывы прогремели в Шебекино.

Вечером в понедельник, 9 января 2023 года, в Шебекино Белгородской области России прогремели взрывы. Людям начали приходить смс-сообщения от экстренных служб.

Как сообщают российские Telegram-каналы, жителей призывают спуститься в подвал или в укрытие. При этом официальных комментариев пока нет.

Ранее также сообщалось о том, что в Шебекино пропала электроэнергия.

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"Бавовна" в России

3 января в Новом Осколе Белгородской области России горел военный объект. По информации очевидцев, были слышны взрывы, похожие на детонацию боеприпасов.

2 января Климовская РЭС Брянской области РФ подверглась ударам, в результате чего был обесточен ближайший поселок. Власти Брянской области обвинили в атаке Украину.

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