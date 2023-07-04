Девушка постила у себя в соцсетях новости о войне в Украине.

В Беларуси местные силовики задержали гражданку Украины и заставили ее записать "покаянное видео" за то, что "распространяла фейки" о российской армии и "разжигала ненависть" между Украиной и Россией.

Ролик опубликовал близкий к беларуским силовикам Телеграм-канал "тг-канал сілавікоў". На видео девушка рассказывает, что приехала в Беларусь еще до полномасштабного российского вторжения и проживает в стране на основании ВНЖ.

На фоне ее речи прокручиваются скриншоты личной страницы девушки в Instagram, где она репостила расследование New York Times про массовые казни жителей Бучи российскими войсками, ссылки на волонтерские сборы для ВСУ и новости о российских ракетных ударах по жилым домам в Украине.

"Задержана сотрудниками милиции так как разжигала в своём Instagram вражду между Россией и Украиной. В своём Instagram аккаунте размещала фото и видео негативного содержания в адрес Российской Федерации", – говорит девушка в видео.

В аннотации к видео "тг-канал сілавікоў" называет действия украинки "разжиганием национальной ненависти и распространением фейков в сети".

"Теперь понесёт наказание и будет депортирована", – говорится в сообщении без уточнения того, по какой статье будут "наказывать" украинку.

Ситуация в Беларуси – последние новости

После скоротечного мятежа Евгения Пригожина, когда марш на Москву закончился ничем, в Беларуси начали обустраивать полевой лагерь, куда, как ожидается, перебазируется ядро "Группы Вагнера". По предварительным оценкам, беларуская база сможет вместить около 9 тысяч наемников.

В то же время появилась инсайдерская информация, что Пригожин может повторить в Беларуси свой успешный российский опыт с вербовкой наемников из числа заключенных в тюрьмах. Утверждается, что Александр Лукашенко якобы уже дал свое принципиальное согласие.

Вас также могут заинтересовать новости: