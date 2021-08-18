Главу общественной организации "Белорусский дом в Украине" нашли повешенным в Киеве.

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело в отношении девушки белорусского активиста Шишова, которого 3 августа нашли повешенным в киевском парке.

Об этом пишет Белта.

21-летняя Божена Жолудь живет в Украине с августа 2020 года. Дело открыли из-за её высказываний во время акции памяти у здания белорусского посольства в Киеве.

"По данным следствия, в августе 2021 года подозреваемая, находясь около посольства Республики Беларусь в Украине, призывала к массовым беспорядкам, сопровождающимся насилием над личностью и вооруженным сопротивлением представителям власти, то есть к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси", - рассказали в Управление Следственного комитета РБ по Минску.

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Смерть Виталия Шишова

Председателя общественной организации "Белорусский дом в Украине", гражданина Беларуси Виталия Шишова нашли повешенным на территории лесопарковой зоны в Святошинском районе столицы. Накануне девушка Шишова сообщила, что мужчина ушел на пробежку и не вернулся.

Уголовное производство начато по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Основные две версии смерти Шишова, которые рассматривает полиция - самоубийство и убийство с имитацией самоубийства.

В Офисе президента заверили, что Владимир Зеленский держит данное дело на контроле.

Автор: Людмила Жерновская