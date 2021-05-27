Азербайджан обвинил задержанных армянских военных в проникновении на территорию страны, в Ереване отрицают нарушение границы.

Армянские военные зашли вглубь территории Азербайджана в составе двух диверсионно-разведывательных групп, часть из них были разоружены и задержаны.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Азербайджана.

"По данным Министерства обороны Азербайджанской Республики, разведывательно-диверсионный отряд вооруженных сил Армении в составе двух групп проник вглубь территории Азербайджана в направлении села Юхары Айрым Кельбаджарского района вблизи государственной границы между Азербайджаном и Арменией, пытался осуществить на этой территории диверсионно-разведывательную операцию и диверсионную террористическую деятельность по минированию дорог", - говорится в тексте.

По данным азербайджанского ведомства, всего были задержаны шесть человек: 2 человека из одной группы и 4 из другой.

МИД Азербайджана обвинил Армению намеренном усилении напряженности на приграничных территориях двух стран, что заключается в проникновении разведгрупп, минировании территории и других попытках диверсий.

"Азербайджан выступает за снятие напряженности на армяно-азербайджанской государственной границе путем переговоров и поддерживает призывы международного сообщества к делимитации и демаркации границ между двумя странами", - отметили в Баку.

В свою очередь, министерство обороны Армении опровергает заявление Баку о том, что шесть военнослужащих в момент захвата находились на территории Азербайджана.

В Ереване подчеркнули, что их солдаты выполняли инженерные работы и были захвачены в плен без пересечения границы.

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Война между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах

По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, военные Азербайджана 12 мая совершили "диверсионное продвижение" - пересекли границу в районе озера Севлич и углубились по территории страны на 3,5 км.

Министерство иностранных дел Азербайджана утверждает, что армия занимает позиции, определенные соглашением о прекращении огня от 10 ноября 2020 года - ранее они якобы были недоступны из-за погодных условий.

Осенью прошлого года в регионе разгорелся вооруженный конфликт. Крупномасштабные боевые действия велись между вооруженными силами Азербайджана с одной стороны и вооруженными формированиями Нагорно-Карабахской Республики и Армении с другой. Конфликт стал самым продолжительным и кровопролитным в регионе за период после завершения Карабахской войны в 1994 году.

10 ноября 2020 года было опубликовано совместное заявление президента Азербайджана, премьер-министра Армении и президента России о полном прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта. Соглашение о мире предусматривало ввод российских миротворцев, вывод армянских сил из прилегающих к Нагорному Карабаху районов и оставление под контролем Азербайджана части территории Нагорного Карабаха.

В результате боев под контроль азербайджанских сил перешли пять городов, четыре поселка, 286 сел и вся азербайджано-иранская граница. На северном участке азербайджанская армия взяла под свой контроль ряд стратегических высот и населенных пунктов. На юге - территорию, прилегающую к границе с Ираном, а также город Шушу.

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Автор: Александр Топчий