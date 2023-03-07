Если в окружении Путина до сих пор есть такой агент, то его очень сильно оберегают и используют только при необходимости.

Бывший сотрудник КГБ СССР и Службы внешней разведки РФ Сергей Жирнов заявил, что в администрации президента РФ Владимира Путина работал "крот". Однако этот украинский агент, по его словам, давно покинул РФ.

"Когда начальник украинской военной разведки Буданов выходит перед журналистами и говорит: "У нас есть "крот" в Москве", или когда начальник ЦРУ выходит перед журналистами и говорит: "У нас есть "крот" в Москве", я рассматриваю это как троллинг, потому что если есть настоящий "крот", его надо оберегать. О нем нельзя вообще упоминать, что он есть такой. А если вы говорите, что он есть, значит, вам просто хочется, чтобы путинская контрразведка ФСБ и ФСБ перестали спать", – отметил Жирнов в эфире телеканала FREEДОМ.

Экс-сотрудник Службы внешней разведки РФ добавил, что крот в окружении Путина все же был. По его словам, он был сотрудником администрации президента Российской Федерации, "который исчез примерно в 2018 или 2019 году, а затем всплыл где-то в Америке".

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В то же время Жирнов подчеркнул, что если в администрации Путина до сих пор есть такой агент, то его очень сильно оберегают и используют только при необходимости.

"Есть даже статистика, что хороший источник информации, который активно работает, не может работать более одного года. Через год его в любом случае контрразведка противника вычислит и арестует. Но бывает его могут использовать точечно. То есть вот, допустим, есть человек в окружении Путина, его могут использовать накануне там заседаний каких- то очень важных, накануне принятия важнейших решений", – резюмировал разведчик.

Украинские агенты в России

В ближайшем окружении российского диктатора Владимира Путина есть украинская агентура. Этот факт подтвердил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов. По его словам, людей, которые согласятся работать на Украину, становится все легче находить.

В то же время россияне уже не первый год пытаются вычислить украинских агентов. Это, по словам Буданова, привело к паническим проверкам и арестам. В то же время он подчеркнул, что попытки выявить украинских агентов – бесполезны.

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