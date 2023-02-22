Глава ГУР назвал агентуру одним из основных источников информации для украинской разведки.

Два с половиной года назад россияне тщетно пытались обнаружить и ликвидировать украинскую агентурную сеть.

Как рассказал в интервью Forbes глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, это привело к паническим проверкам и арестам.

Глава ГУР назвал агентуру одним из основных источников информации для украинской разведки.

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"Это стандартно. Как и любая специальная служба в мире, они работают примерно одинаково. Это технические средства разведки, технические проникновения, проникновения в киберпространство, в телефоны, компьютеры. Но самое главное – это агентурная работа. Только агентурная работа может дать ответы на сложные вопросы", – сказал он.

Комментируя то, что ранее в ГУР публично признали, что есть источники среди олигархов, бизнесменов, ближайшего круга Путина, он отметил, что украинские разведчики не дали никакой информации, которая может натолкнуть на ответ о том, кто именно помогает Украине.

"В России более 100 олигархов, есть разные степени близости. Одни приближены к Патрушева, одни – к Бортникова, одни приближены к условному президенту, другие – к Кириенко. Так о ком идет речь? Пусть проверяют всех 100", – добавил он.

Буданов также рассказал, чем закончились предыдущие попытки РФ выявить "агентов Украины".

"2,5 года назад мы сделали контролируемый слив по одному вопросу, очертив круг, откуда такая информация могла выйти. Знаете, какой была реакция россиян? Они начали тщательно проверять всех, кто под этот круг подпадал. Сузили его примерно до 30 человек. После этого дошли до того, что кто-то из этих 30 точно должен быть. Начали проверять всех полиграфами и искать родственные связи. Как итог, все 30 человек попали под раздачу – определенное количество уволили, а определенное количество посадили. Потому что у каждого из них родственные связи привели в Украину, так случилось, что наши страны тесно связаны. Если они пойдут той же логикой, то весь мир будет аплодировать", – рассказал Буданов.

Сотрудничество окружения Путина с ГУР

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк ранее заявил, что ГУР управляет информацией, поступающей из тысяч источников, в том числе от имеющейся агентуры в РФ. По его словам, украинская разведка получает информацию также от людей из высших эшелонов российской власти.

"На войне мы используем все средства, которые позволяет нам закон. Мы нашли механизмы сотрудничества даже с очень близкими к Путину людьми. Это люди вне всякого подозрения, известные как сторонники "Великой России", – рассказал Черняк.

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