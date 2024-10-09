Урсула фон дер Ляйен раскритиковала Орбана во время выступления в Европарламенте.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскритиковала премьер-министра Венгрии Виктора Орбана после его выступления в Европарламенте. По ее словам, он заигрывает с российским диктатором Владимиром Путиным, допуская иностранное вмешательство со стороны РФ и Китая, а также подводит венгерский народ, пишет Politico.

"Все еще есть те, кто обвиняет в этой войне не оккупанта, а оккупированных. Не на жажде власти Путина, а на жажде Украины к свободе", - отметила фон дер Ляйен.

После чего она, глядя прямо на Орбана, сказала:

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"Я хочу спросить их. Будут ли они когда-нибудь обвинять венгров в советском вторжении 1956 года? Или чехов и словаков за советские репрессии 1968 года? Или литовцев за советские репрессии 1991 года?".

После этих слов проевропейские политические группы начали аплодировать.

Также президент Еврокомиссии обсудила с Орбаном и другие вопросы. Во время разговора они согласились, что Европейский Союз нуждается в больших инвестициях.

По ее словам, несмотря на усилия ЕС, направленные на развитие единого рынка, есть "одно правительство, которое движется в совершенно противоположном направлении, отдаляясь от единого рынка".

"Как может правительство привлекать больше европейских инвестиций, если в то же время оно дискриминирует европейские компании, облагая их большими налогами, чем другие?", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Наконец политик затронула вопрос миграции. Ранее Орбан заявлял, что его страна является одной из немногих, кто борется за недопущение незаконных мигрантов в ЕС.

"Я слышала ваши слова, вы сказали, что Венгрия защищает границы и что преступников сажают в Венгрии. Как это согласуется с тем фактом, что в прошлом году власти освободили из тюрьмы осужденных торговцев людьми и контрабандистов до окончания срока их заключения?", - спросила президент Еврокомиссии венгерского премьера.

Также фон дер Ляйен раскритиковала решение Венгрии по ослаблению визового режима для граждан РФ этим летом. По ее словам, такой шаг является "риском для безопасности" всех стран ЕС.

"Это не защита суверенитета Европы, это черный ход для иностранного вмешательства", - добавила она.

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Как сообщал УНИАН, венгерский оппозиционер Мартон Гекички пытался напасть на премьер-министра Венгрии во время его пресс-конференции, таким образом он сорвал выступление Орбана. Политик выбежал к трибуне и бросил в сторону Орбана похожие на купюры листовки, когда тот высказывался против иммиграции.

"За сколько вы продали страну? За сколько вы продали страну, господин премьер-министр? Он продался Путину, он продался Си Цзиньпину", - воскликнул он.

В то же время политический директор правительства премьер-министра Виктора Орбана Балаж Орбан заявил, что Венгрия, вероятно, не сопротивлялась в случае вторжения РФ. По его словам, борьба Украины за независимость является "безответственной".

"Мы, скорее всего, не сделали бы то, что сделал президент Зеленский два с половиной года назад, потому что это безответственно. Он вступил в оборонительную войну ..., и мы видим, сколько людей погибло и сколько территорий потеряно", - сказал он.

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