Уоллес пояснил, что противотанковые ракеты NLAW, которые Британия передала Украине и которые могли оказаться в Иране, являются эффективным вооружением, но на нем нет передовых технологий.

Риск попадания предоставленного Украине западного оружия в Иран существует, но такое оружие не содержит передовых технологий, и поэтому большого беспокойства этот факт не вызывает.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью Sky News.

Глава Минобороны Британии сообщил, что его ведомство изучает сообщения о том, что Москва доставила британские и американские противотанковые и зенитные ракеты в Иран вместе со 140 млн евро в обмен на десятки беспилотников, предназначенных для использования против Украины.

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"Конечно, мы не хотим, чтобы такие вещи происходили. Но, по сути, это риск, на который мы пошли, когда решили, что важно помочь Украине", – пояснил Уоллес.

Он отметил, что этот феномен имеет и обратный эффект: Британия и ее союзники по НАТО смогли научиться на российском оружии, захваченном украинцами.

"Россия потеряла значительное количество своих возможностей класса А - они были захвачены сотнями и тысячами. Это удивительная возможность для стран НАТО понять технологии, которые используются в российском оборудовании, и это даст нам очень важное стратегическое преимущество в будущем", – подчеркнул британский министр.

Уоллес пояснил, что противотанковые ракеты NLAW, которые Британия передала Украине и которые могли оказаться в руках Ирана, являются чрезвычайно эффективным вооружением, но не оснащенным технологиями следующего поколения.

"Это будет означать, что существуют различия между тем, что разрабатывают иранцы – если они имеют ядерное оружие, - и тем, что имеем мы, и то же самое касается американских Javelin... Поэтому я не особо беспокоюсь. Но, конечно, это был риск, на который мы пошли с расчетом", – отметил он.

Сотрудничество РФ с Ираном

По данным Sky News, Россия перевезла в Иран 140 млн евро наличными и ряд захваченных в Украине образцов британского и американского оружия в обмен на беспилотники, которые использует для ударов по украинской инфраструктуре.

В частности, речь идет о британской противотанковой ракете NLAW, американской противотанковой ракете Javelin и зенитной ракете Stinger.

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