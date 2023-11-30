На момент смерти политику было 100 лет.

В возрасте 100 лет скончался экс-госсекретарь США Генри Киссинджер.

Как сообщает Reuters, дипломат умер в среду, 29 ноября, в своем доме в Коннектикуте. Его дипломатическая служба при двух президентах оставила след во внешней политике США.

После своего столетия Киссинджер все еще вел довольно активную политическую жизнь, посещал встречи в Белом доме, опубликовал книгу о стилях лидерства и дал показания перед Комитетом Сената о ядерной угрозе со стороны Северной Кореи.

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В июле 2023 года Киссинджер неожиданно улетел в Пекин, чтобы встретиться с президентом Китая Си Цзиньпином.

Киссинджер об Украине

Как сообщал УНИАН, ранее Генри Киссинджер отметился несколькими противоречивыми заявлениями об Украине. В частности, бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер был уверен, что до конца года между Украиной и РФ возможны "реальные переговоры". Он считал, что переговоры между двумя странами станут возможными благодаря Китаю.

Затем он заявил, что членство Украины в НАТО будет "уместным" после установления мира. Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, он сказал, что, хотя и был против вступления Украины в НАТО до вторжения России, теперь считает это "желаемым результатом".

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