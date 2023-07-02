Британская пресса подняла шум вокруг двух депутатов парламента, посетивших вечеринку в посольстве РФ.

В Великобритании вспыхнул скандал из-за двух пэров (членов верхней палаты парламента), которые посетили торжественный прием в российском посольстве по случаю так называемого "Дня России". Об этом пишет The Guardian.

Прием собрал около 50 гостей – преимущественно сотрудников российского же посольства, но также и некоторое количество британцев. Среди таковых оказались двое членов Палаты лордов британского парламента – Лорд Скидельски и лорд Балф.

В комментарии журналистам Балф подтвердил, что действительно присутствовал на мероприятии, где, по его словам, у него была небрежная беседа с российским атташе по вопросам обороны. При этом лорд выразил мнение, что война в Украине должна закончиться переговорами и передачей России части украинской территории.

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"Украина, если честно – страна-бардак. Она была сколочена Черчиллем и Сталиным ближе к концу Второй мировой войны", — заявил он.

Он добавил, что, по его мнению, "Крым – определенно российский" и что у Москвы есть законные претензии на Донецк и Луганск, а переговоры о сухопутном коридоре в Крым должны быть.

Второй участник вечеринки в российском посольстве – лорд Скидельски, имеющий русские корни – заявил журналистам, что выступает против российского вторжения в Украину, но решил посетить банкет, поскольку "хотел показать свое уважение и привязанность к русскому народу на его национальный день, особенно в нынешних обстоятельствах".

Издание отмечает, что Скидельски был неисполнительным директором российской нефтяной компании "Русснефть" с 2016 по 2021 год. Вскоре после вторжения РФ в Украину он написал письмо, в котором осуждал этот шаг, но также задавался вопросом, почему Запад не пообещал России, что НАТО не будет расширяться за счет Украины.

Помощь Украине со стороны Великобритании – последние новости

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес недавно заявил, что НАТО следует принять к себе Украину по упрощенной схеме. В частности он предложил "проигнорировать" некоторые требования, которые обычно выдвигаются к странам-кандидатам.

В конце июня стало известно, что Великобритания предоставит Украине долгосрочные кредитные гарантии. Это позволит привлечь 3 миллиарда долларов в течение трех лет. Такое обещание дал премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак.

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