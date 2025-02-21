Последствия политики Трампа для безопасности Европы серьезны, но они еще не осознаны ее лидерами и народами.

Прошедшая неделя выдалась для Европы самой мрачной со времен падения железного занавеса. Украину "продают", Россия реабилитируется, а на помощь США под президентством Дональда Трампа Европе рассчитывать не придется.

"Последствия для безопасности Европы серьезные, но они еще не осознаны лидерами и народами континента. Старый мир нуждается в ускоренном курсе о том, как обладать жесткой властью в эпоху беззакония, иначе он станет жертвой нового мирового беспорядка. Это довольно плохо, но худший кошмар Европы больше, чем Украина (речь о войне в Украине, – ред.)", – пишет The Economist.

Трамп намерен реабилитировать российского диктатора Владимира Путина, отказавшись от многолетней политики его изоляции. Без всякой очевидной геополитической выгоды для Америки, он пытается восстановить дипломатические отношения с Россией. На переговорах в Эр-Рияде, госсекретарь США Марко Рубио говорил о сотрудничестве и "исторических экономических и инвестиционных возможностях (Trump Tower на Красной площади?)".

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Попустительство России и изменение риторики США в отношении Европы поставили под сомнение обязательства Америки защищать НАТО, что бы ни случилось. Одно из опасений заключается в том, что американские силы на континенте могут быть либо сокращены, либо выведены, что оставит Восточную Европу уязвимой, пишет издание:

"Проблема не в том, что приоритеты дяди Сэма лежат в Азии. Проблема в том, что если Европа подвергнется нападению России и обратится за американской помощью, первым и самым глубоким инстинктом Трампа будет спросить, что он получит за это".

Готовность Трампа променять все на деньги является проблемой. Сдерживание НАТО основывается на уверенности в том, что если один член Альянса подвергнется нападению, остальные придут ему на помощь.

Сейчас Европа – это континент, имеющий долги, стареющий, едва растущий и не способный защитить себя или проявить жесткую силу. Глобальные правила торговли, границ, обороны и технологий разрываются. Если Россия вторгнется в одну из стран Балтии или использует дезинформацию и саботаж для дестабилизации Восточной Европы, что именно будет делать Европа?

"Насущная задача Европы – научиться заново приобретать власть и владеть ею; она должна быть готова противостоять противникам, а иногда и друзьям, включая Америку, которая останется после господина Трампа. Вместо того, чтобы пасовать, ей нужна объективная оценка угрозы. Россия – это военная машина с огромным арсеналом ядерного оружия, но также и экономика среднего размера, которая приходит в упадок. Европа также нуждается в такой же объективной оценке собственных сильных сторон: хотя она медленно растет, но все еще является экономическим и торговым гигантом с большими запасами талантов и знаний. Ей нужно использовать эти ресурсы для оживления роста, перевооружения и самоутверждения", – пишут авторы.

В краткосрочной перспективе Европе нужен единый посланник для переговоров с Украиной, Россией и Америкой. Также она должна усилить ограничения против РФ, даже если Вашингтон санкции ослабит.

Кроме того, Европа должна в одностороннем порядке использовать 220 миллиардов долларов российских замороженных активов. Это позволит Украине продолжать воевать или перевооружаться по мере того, как американские средства будут исчерпываться.

В среднесрочной перспективе необходима огромная оборонная мобилизация. Без возможности полагаться на Штаты, Европа должна иметь собственную тяжелую авиацию, логистику, наблюдение и тому подобное.

"Кошмар, который создали Путин, а теперь и Трамп, может в конце концов заставить Европу изменить способ самоорганизации. Ее педантичная одержимость процессами и группировками, включая еврозону, ЕС и многие другие, замедляет принятие решений, опускает ключевых игроков, таких как Британия, и придает вес таким странам, как Венгрия, которая хочет саботировать европейскую оборону, или Испания, которая колеблется с перевооружением. Все это звучит странно. НАТО был самым успешным альянсом в мире: его исчезновение трудно представить. Но старое отошло в прошлое, все стало новым. Европа должна признать это, пока еще не поздно", – констатирует The Economist.

Европа теряет поддержку США

Отношения между Америкой и Европой в сфере безопасности, длившиеся десятилетиями, теперь изменились. США отходят от 70-летнего сотрудничества с континентом, пишет CNN. Помочь Европе, по мнению некоторых экспертов, может появление лидера, который будет способен объединить континент вокруг универсального намерения, построив мост между Киевом и Вашингтоном.

Ранее издание Politico писало, что США под президентством Трампа становятся союзником Путина. Действия американского лидера подорвали трансатлантические отношения, которые лежали в основе европейской безопасности еще с 1945 года.

По словам одного из европейских дипломатов, который говорил на условиях анонимности, "трансатлантическому альянсу пришел конец":

"Сейчас мы имеем союз между российским президентом, который хочет разрушить Европу, и американским президентом, который также хочет разрушить Европу", – заявил он.

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