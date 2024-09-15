В частности украинский министр поддерживает идею своего польского коллеги о лишении соцвыплат украинских мужчин-беженцев.

По состоянию на сегодня в Польше проживает около 300 тысяч украинцев мобилизационного возраста. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время дискуссии в рамках ХХ встречи Ялтинской европейской стратегии (YES).

По его словам, сейчас нужно ставить вопрос о разработке Европейским Союзом программ по возвращению украинцев домой.

"Конечно, для этого должны быть созданы соответствующие условия, от безопасности, медицинских услуг, восстановления жилья, но наверняка, что это должно быть на повестке дня", - подчеркнул Сибига.

В то же время его польский коллега Радослав Сикорский считает, что нынешняя политика многих столиц ЕС вредит обороноспособности и экономической стабильности Украины, ведь предлагает экономические выплаты для мужчин мобилизационного возраста, поэтому он предложил отменить их.

Украинский министр подчеркнул, что поддерживает такую идею.

"Мы с Польшей сейчас в тесном диалоге, в том числе, чтобы начать очень важный проект подготовки военного подразделения, которое будет формироваться из украинских добровольцев, граждан Украины, проживающих за рубежом. Мне кажется, что этот проект будет чрезвычайно важным с точки зрения усиления нашей обороноспособности. По нашим оценкам, в Польше на сегодня проживает около 300 тысяч граждан в мобилизационном возрасте. В целом за рубежом - около миллиона", - заверил Сибига.

Дипломат добавил, что такое решение будет говорить о справедливости, ведь пребывание гражданина за рубежом никоим образом не является преимуществом по сравнению с теми гражданами Украины, которые защищают свою Родину.

"Эта обязанность касается всех, независимо от места пребывания", - отметил министр.

Украинский легион в Польше - что известно

Ранее Сибига прокомментировал информацию, что якобы рекрутинг добровольцев в Украинский легион в Польше существует только "на бумаге". По его словам, для того, чтобы это произошло на практике, должны осуществиться соответствующие практические шаги по линии Министерств обороны обеих стран.

"Они сейчас на стадии финализации. И поскольку это чувствительный вопрос, после того, как будет завершена подготовка, этот проект перейдет в практическую плоскость", - объяснил министр.

В свою очередь министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на полях саммита НАТО заявил, что для вступления в Легион уже зарегистрировались несколько тысяч украинцев. В то же время польское издание Dziennik Gazeta Prawna написало, что дипломат, вероятно, был дезинформирован, ведь об официальной регистрации тогда речь не шла.

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