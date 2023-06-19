После формального разбирательства румыны отпустили украинцев домой.

Трое украинских пограничников во время преследования группы нелегалов заблудились и нелегально попали на территорию Румынии. Об этом сообщает румынское издание Observatornews.

Отмечается, что украинские пограничники были вооружены автоматами, когда нелегально пересекли границу с Румынией в районе реки Васер, что к юго-востоку от украинского Рахова. Утверждается, что украинцы потеряли ориентацию на местности из-за плохой погоды и не поняли, что перешли границу. В конце концов их нашла пограничная полиция области Марамуреш.

"Три украинских гражданина обратились за защитой к государству Румыния и были проведены соответствующие процедуры, положенные для таких случаев. Украинский экипаж, согласно законодательству и двустороннему соглашению между двумя странами, вернулся на украинскую территорию", – заявила спикер регионального управления погранслужбы Румынии Юлия Стан.

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Ситуация на украинской границе – последние новости

В ГПСУ рассказали, как киевлянин дважды опозорился на границе. Злоумышленник, убегая от украинских пограничников ,заметил камеру-фотоловушку и украл ее. Позже киевлянина удалось задержать, и его дальнейшую судьбу должен решить суд.

В конце мая украинцы "затроллили" беларуских пограничников, которые долго не могли завести служебную машину. После этого Лукашенко уволил главу беларуского погранкомитета.

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