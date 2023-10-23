В них участвует флот Нидерландов, Бельгии, Польши, ФРГ, Украины, Дании и самой Британии.

Украинские военные моряки участвуют в международных учениях "Joint Warrior-23-II", которые начались в Великобритании.

Об этом сообщила служба связей с общественностью командования ВМС ВС Украины.

"Для украинских военных моряков эта неделя началась с участия в многонациональных учениях "Joint Warrior-23-II", которые проводятся в пределах территориальных вод Великобритании. От ВМС ВС Украины к практическим действиям в море привлекаются противоминные корабли "Черкассы" и "Чернигов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участие в "Joint Warrior-23-II" кораблей "Черкассы" и "Чернигов" и штаба тактической группы противоминных действий ВМС ВСУ происходит в рамках комплексной подготовки, которой руководят менторы Королевских ВМС Великобритании.

По данным Службы связи, среди участников - Королевские военно-морские силы и Королевские военно-воздушные силы вместе с сухопутными войсками Великобритании. Также, кроме Украины, в учениях принимают участие корабли и суда от Нидерландов, Бельгии, Польши, ФРГ, и Дании.

Основная цель подготовки - достижение соответствующего уровня готовности экипажей и штабов тактической группы противоминных действий. Также украинские моряки должны быть взаимосовместимыми с противоминными подразделениями стран-партнеров.

"Кроме того, отрабатываются вопросы планирования и проведения противоминных действий по стандартам НАТО. Целью является приобретение опыта действий в международной среде во время проведения Объединенных многонациональных операций", - отметили в отечественных ВМС.

Последние военные учения в мире

Напомним, США, Япония и Южная Корея впервые в истории провели совместные воздушные учения вблизи Корейского полуострова. Учения были частью совместных усилий по усилению оборонного сотрудничества на фоне ракетной и ядерной угрозы со стороны Северной Кореи. В них участвовали истребители ВВС Южной Кореи, США и Японии, сопровождавшие американский стратегический бомбардировщик B-52.

Иностранные СМИ рассказали, что ядерный бомбардировщик США приземлился на авиабазе Южной Кореи во вторник после памятного полета на оборонительной выставке в Соннаме.

Британия разработала для Украины программу учений

Ранее сообщалось, что инженеры британской армии разработали новую программу обучения, чтобы помочь Украине укрепить защиту критической инфраструктуры от атак РФ. Участникам программы рассказали, как определять наиболее уязвимые элементы критической инфраструктуры, потенциальную дальность взрыва и влияние на нее оружия и взрывчатых веществ.

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