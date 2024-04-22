Отмечается, что это связано с большим потоком мигрантов.

В некоторых районах Германии больше не хотят принимать украинских беженцев из-за большого потока мигрантов. В стране заявили, что интегрировать всех прибывших больше невозможно. Об этом заявил президент Немецкой ассоциации районов (DLT) Рейнхард Загер, передает Welt.

По его словам, некоторые районы и муниципалитеты Германии являются переполненными из-за постоянной и нелегальной миграции. Проблем на местах становится больше, из-за чего местные власти больше не стремятся принимать беженцев из Украины.

"При всей важной солидарности с Украиной, мы задаемся вопросом, нужно ли стольким людям из страны, которую атакует Россия, приезжать к нам", - подчеркнул Загер.

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Известно, что Германия предоставляет приют более 1,2 млн украинцев. Только на земле Баден-Вюртмемберг проживает в два раза больше украинских беженцев, чем во всей Франции.

Кроме того, политик предложил "защищенное от погодных условий жилье на безопасном западе Украины", о котором ранее говорила министр внутренних дел Нэнси Фезер. По словам Загера, Польша могла бы принять больше беженцев из Украины при поддержке со стороны ЕС.

"Заявление канцлера Олафа Шольца осенью о том, что государство "наконец-то депортирует людей в больших масштабах", было ничем иным, как успокаивающей пилюлей с горьким привкусом, потому что она не работает", - подчеркнул он.

Украинские беженцы в странах Европы: что известно

По данным Евростата, в странах ЕС находится 4,2 млн украинских беженцев, однако количество людей с таким статусом становится меньше. В частности, больше всего украинских беженцев приняли такие страны, как Польша, Германия и Чехия.

Как писал УНИАН, в Германии хотят изменить правила трудоустройства беженцев из Украины, а именно украинцы могут иметь возможность начать работу без предварительного прохождения курсов по изучению немецкого языка и интеграционных курсов.

"Чтобы реально использовать потенциал нашего рынка труда, мы должны разжечь интеграционный турбо в Германии. Мы все еще слишком бюрократические и негибкие, когда речь идет об интеграции на рынок труда ... Мероприятия по интеграции и изучения языка должны осуществляться параллельно с началом работы", - отметил управляющий директор Ассоциации городов и муниципалитетов Германии Андре Бергеггер.

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