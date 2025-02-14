За два года в Германию не пропустили ориентировочно около 15 тысяч украинцев.

С тех пор как Германия возобновила контроль на собственных границах полтора года назад, в страну не пропустили десятки тысяч иностранцев. И каждый пятый из них - украинец. Об этом свидетельствует государственная статистика, с которой ознакомились журналисты издания Euractiv.

Украинцы составляют 19,1% тех, кому было отказано во въезде на границе Германии с августа 2023 года. Больше - только сирийцев, но не намного - 19,8%. По данным издания, всего в 2023 году в Германию не пустили 35,6 тысяч иностранцев, а в прошлом году - уже 45 тысяч. Если пятая часть из них являются украинцами, тогда речь идет о более 15 тысячах украинцев.

"Результаты удивляют, поскольку украинцы, которые бегут от вторжения России в их страну, обычно могут получить защиту и временное проживание в любой стране ЕС. Им также разрешено путешествовать в пределах Шенгенской зоны для отдыха", - отмечает Euractiv.

Видео дня

Как пояснили изданию в МВД Германии, в подавляющем большинстве случаев отказ украинцам во въезде связан с попытками сменить место жительства: с другой страны ЕС, где они уже получили официальную защиту - на Германию. Если это делается скрыто и без предварительного разрешения, это может быть причиной для отказа во въезде.

Представитель Министерства внутренних дел ФРГ также добавил, что некоторых украинцев разворачивают из-за отсутствия дополнительных документов, необходимых даже для туристических поездок в пределах Шенгенской зоны.

Украинские беженцы в Европе: последние новости

Как писал УНИАН, Чехия позволит украинцам остаться навсегда, изменив статус лица, получающего защиту ЕС, на разрешение постоянного проживания. Правда, разрешение получат лишь те беженцы, которые хорошо зарабатывают и могут обеспечить себя самостоятельно.

Также мы рассказывали, что украинских беженцев в Польше, которые не работают и не оплачивают медицинское страхование, могут лишить бесплатной медицинской помощи. Такая законодательная инициатива появилась на фоне президентских выборов.

Вас также могут заинтересовать новости: