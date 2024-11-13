Чаще всего украинцы отправляются в Германию и Польшу.

В Евросоюзе продолжает увеличиваться количество украинцев, которые уехали из своей страны из-за войны и получили статус временной защиты. В сентябре этот показатель увеличился на 33 000 человек, сообщает Евростат.

Всего в ЕС зарегистрировано 4,19 млн украинцев со статусом временной защиты, по данным статистической службы.

Наибольший прирост наблюдается в Германии. В эту страну в сентябре прибыли 7005 украинцев.

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В Польшу в сентябре уехали из Украины 4645 человек, а в Испанию - 3170 человек, отметили в Евростате.

Кроме того, в сентябре во Франции число получателей статуса временной защиты из Украины сократилось на 570 человек, а в Италии - на 10 человек.

В Евростате поделились, что среди стран ЕС, которые приняли больше всего бенефициаров временной защиты из Украины лидерами остаются Германия (1,12 млн человек), Польша (979 835 человек) и Чехия (378 480 человек).

Самое высокое соотношение получателей временной защиты на тысячу человек населения в сентябре зарегистрировано в Чехии (34,7), Литве (28,1) и Польше (26,8). Средний показатель в странах ЕС составил 9,3 на тысячу человек.

В Евростате подчеркнули, что украинцы составляют более 98,3% получателей статуса временной защиты в ЕС. Среди них взрослые женщины (45%), дети (32,3%) и взрослые мужчины (22,7%).

Статус временной защиты в ЕС - последние новости

Ранее в Германии призвали лишить украинских мужчин временной защиты. Глава Союза молодежи при ХДС/ХСС Йоханнес Винкель считает, что они должны защищать страну.

Кроме того, УНИАН писал, что украинцам продлили временную защиту в ЕС. Известно, что она будет действовать до 4 марта 2026 года.

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