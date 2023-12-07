Федеральное правительство перекладывает полномочия по оказанию помощи беженцам на муниципалитеты.

Правительство принимает ряд мер, чтобы сделать приток украинских беженцев более управляемым. Ужесточение происходит по ряду направлений: новые требования к предоставлению жилья, ограничение расселений в гостиницах, снижение детских пособий, ограничения к свободным поездкам в Украину.

Как пишет издание NRK, причиной этому является массовый приток мигрантов и слишком щедрые схемы в Норвегии по сравнению с соседними скандинавскими странами.

Украинские беженцы первоначально останавливались в отеле, прежде чем регистрироваться в центре приема. Теперь, министр юстиции подчеркнул, что в этой программе не будут участвовать дорогие отели.

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Сегодня украинские беженцы с детьми могут иметь задолженность по выплате детского пособия за один год, если они прожили в Норвегии 12 месяцев. Теперь это инициатива аннулирована. Просрочка платежа будет заменена постоянным пособием на ребенка со второго года обучения.

Федеральное правительство перекладывает полномочия по оказанию помощи беженцам на муниципалитеты. Пока что жители муниципалитетов положительно относятся к иммиграции, но если качество муниципальных услуг снизится, а время ожидания увеличится, мэры опасаются последствий.

В октябре правительство объявило, что оно "возглавит" программу внедрения для стимулирования украинцев быстрее вступить в трудовую жизнь. В Дании трудоустроены 56 процентов украинских беженцев. В Норвегии этот показатель упал с 19,3 процента (август) до 18,1 процента (октябрь).

За последние два месяца Норвегия приняла на 50 процентов больше украинцев, чем Дания, Швеция и Финляндия вместе.

Украинские беженцы в Европе

Нижняя палата парламента Чехии одобрила возможность продолжение временной защиты для беженцев из Украины до конца марта 2025 года.

Украинские беженцы накануне зимы все больше выезжают из Румынии и возвращаются домой. Причинами этому являются финансовые и языковые проблемы.

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