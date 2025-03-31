Генерал-лейтенант Рихо Террас объяснил, что это необходимо на фоне политики Трампа.

Европейский союз должен предоставить Украине доступ к собственным оборонным и космическим технологиям, считает экс-главнокомандующий Силами обороны Эстонии, генерал-лейтенант Рихо Террас, который входит в состав Европарламента. По его словам, это помогло бы эффективно поддержать Украину в борьбе против России, тем более в условиях неопределенности в поддержке со стороны США.

"Европа отстает. Пока Китай, Россия и США активно занимаются военной космической деятельностью, Европа осталась на устаревших позициях. Это сродни фигурному катанию, когда другие уже играют в хоккей", – сказал он на форуме Space For Ukraine, передает LIGA.net.

Террас заявляет, что Европе необходимо срочно "восполнять пробел" между космическими возможностями и необходимыми оборонными ресурсами. Это касается передачи разведданных Украине и космических активов. Это бы позволило Украине вести эффективные оборонительные действия против России.

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"В краткосрочной перспективе Европе следует сделать свои национальные космические и оборонные активы доступными для Украины во избежание задержек", – подытожил он.

Другие новости о действиях Европы по отношению к Украине

Ранее УНИАН сообщал, что Нидерланды выделят Украине полмиллиарда евро на разработку беспилотников. "Украине срочно нужны дроны, чтобы остановить Россию на линии фронта", - заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс.

Кроме того, мирные планы США и Европы по Украине обречены на провал. Усилия России по установлению контроля над Украиной продиктованы идеологией страны. Именно поэтому в мирных планах следует сосредоточиться на этом, считает профессор международных отношений Университета Джона Хопкинса Юджин Финкель.

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