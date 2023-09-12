Отмечается, что не все компании, взявшие на себя обязательства, смогли их выполнить.

Украинское правительство подало судебные иски в отношении, как минимум, двух западных компаний на фоне войны. Причиной стало не выполнение контрактов на поставку оборудования или отсутствие предложений о возмещении гонораров, уплаченных Киевом за обеспечение сделок.

Издание Newsweek напомнило, что Минобороны Украины столкнулось с серией скандалов, связанных с закупками в то время, как войска продолжают борьбу с полномасштабным российским вторжением. За 18 месяцев боевых действий украинские силы стали сильно зависеть от западного оружия.

Отмечается, что 11% всех подписанных военных контрактов заключено с иностранными поставщиками, и что "лишь немногие из них испытывали трудности с выполнением своих обязательств в полном объеме".

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Шесть иностранных компаний, две из которых американские, "не полностью или частично не выполнили свои обязательства по некоторым контрактам, но произвели частичную поставку или полностью вернули средства". Две европейские компании "не поставили товар и не вернули авансовый платеж". В отношении этих поставщиков принимаются юридические меры.

При этом в Минобороны Украины не назвали компании, против которых подали иски. В оборонном ведомстве заявили, что это "может вызвать трудности у иностранных поставщиков при выполнении своих обязательств, например, при заключении соглашений с производителями и другими участниками на закупку вооружения и военной техники в странах, нейтрально относящихся к поставкам вооружений в Украина".

Стоит отметить, что Алексей Резников, который ушел с поста министра обороны, сообщил, что украинское правительство выдвинуло несколько арбитражных исков против польской компании "Альфа".

"Таких фирм много, и, к сожалению, не все из них, даже влиятельные игроки рынка, смогли выполнить подписанные контракты", - сказал Резников, добавив, что министерство уже выиграло еще одно арбитражное дело против неназванного иностранного поставщика. "Есть также украинские фирмы, которые не поставили обещанные поставки, и американские".

В случае с "Альфой", сказал Резников, фирма "предложила нам другие типы снарядов; мы сейчас изучаем, подходят ли они нам. А потом либо возьмем их, либо потребуем вернуть аванс".

Увольнение Резнкова с поста главы Минобороны - что известно

После ряда скандалов в министерстве обороны Украины из-за закупок Алексей Резников подал заявление об отставке. 5 сентября Рада отправила его в отставку.

6 сентября парламент назначил новым главой Минобороны Украины Рустема Умерова, который с 7 сентября 2022 года занимал должность главы Фонда госимущества.

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