По словам главы государства, Украина получила специальный статус присоединяемой страны, и все необходимые условия для полноправного членства она выполнит.

Украина начинает присоединение к Организации экономического сотрудничества и развития.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в видеообращении в конце 224-го дня войны.

"Начинаем присоединение Украины к Организации экономического сотрудничества и развития. Это одна из самых престижных глобальных организаций, она объединяет 38 сильнейших государств. Это демократии, это рыночные экономики, это большинство экономического потенциала мира. От Австрии до Японии, от Соединенных Штатов Америки до Южной Кореи, от Канады до Турции. Украина будет среди них и в этом формате. Мы подали нашу заявку на вступление, она поддержана Организацией. Украина получила специальный статус присоединяемой страны. И все необходимые условия для полноправного членства мы выполним", - заявил глава государства.

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По его словам, уже в этом году в Киеве заработает региональный офис организации.

"Для нас это будет означать еще одну мощную линию экономического, технологического и ценностного сотрудничества с глобальным сообществом", - добавил президент.

Украина и ОЭСР: детали

Организация экономического сотрудничества и развития - Международная организация, объединяющая 37 стран мира, большинство из которых являются странами с высоким доходом граждан и высоким ИРЧП (индекс развития человеческого потенциала).

4-5 июля в швейцарском Лугано состоялась 5-я Международная конференция по вопросам реформ в Украине (URC-2022), на которой презентовали план восстановления страны.

5 июля 2022 года Украина подала заявку на вступление в ОЭСР.

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