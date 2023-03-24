Канада предоставила Украине артиллерию, боеприпасы, бронетехнику и танки.

Украина может рассчитывать на поддержку США и Канады во время войны против Российской Федерации.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в обращении к парламенту в Оттаве вместе с президентом США Джо Байденом. Он отметил, что Канада оказала Украине "значительную военную поддержку". Как пишет CNN, речь идет об артиллерии, боеприпасах, бронетехнике и танках. Помимо этого, канадские вооруженные силы обучают украинских военнослужащих с 2015 года.

"Как вы хорошо знаете, господин президент, Канада будет и впредь твердо стоять на стороне Украины, чего бы это ни стоило. Вместе мы — партнеры, на которых Украина и мир могут рассчитывать", — подчеркнул Трюдо.

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По мнению Байдена, президент РФ Владимир Путин не смог достичь своих целей вторжением в Украину.

"Угадайте, что? Его жажда земли и власти пока не оправдалась. Любовь украинского народа к своей стране победит", — сказал американский лидер о Путине.

Он также подтвердил, что США и Канада поддерживают Украину. Также Кремлю не удалось поколебать решимость альянса НАТО.

"Давайте еще раз подтвердим, что мы будем поддерживать ярко горящий факел свободы и поддерживать украинский народ", — подытожил Байден.

Война в Украине - поддержка Канады

Как ранее сообщал УНИАН, власти Канады ведут переговоры о поставках Украине сотен высокотехнологичных беспилотников канадского производства.

Помимо этого Канада передает Украине боеприпасы для артиллерии калибром 155 мм и ракеты для систем противовоздушной обороны.

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